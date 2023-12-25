На побережье ожидаются порывы ветра до 20-23 метров в секунду

В течение дня сохранится преимущественно облачная погода, время от времени ожидаются осадки - снег, мокрый снег и дождь.

Будет дуть умеренный или умеренно сильный западный, юго-западный ветер порывами до 15-17 метров в секунду, на побережье он усилится до 20-23 метров в секунду. Воздух прогреется до +1...+6 градусов.

В Риге небо будет преимущественно затянуто облаками, временами пройдет дождь. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, максимальная температура воздуха поднимется до +3...+4 градусов.

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