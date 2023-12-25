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В воскресенье произошло почти 200 аварий, пострадали пять человек

rus.tvnet.lv/LETA
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Авария. Иллюстративное фото
Авария. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В воскресенье, 24 декабря, в дорожно-транспортных происшествиях пострадали пять человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Вчера в стране было зарегистрировано 197 ДТП, в четырех из которых есть пострадавшие. Пять человек, один из которых пешеход, получили различные травмы.

Составлено 390 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения, в том числе 130 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.

13 водителей были пойманы за рулем в нетрезвом состоянии, заведено 10 уголовных дел.

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