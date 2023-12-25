Видео ⟩ Соцсети потрясены исполнением рождественской народной песней украинским военным

Видео: Исполнение песни "Щедрик"

Видео было снято в Киеве, на Софийской площади. Женщина, играющая на гитаре, - жена Алексея Мария.

Песня основана на традиционной украинской народной песне о ласточке, которая прилетает в дом, чтобы воспеть богатство, которое придет с приходом весны.

Песня основана на традиционной украинской народной песне о ласточке, которая прилетает в дом, чтобы воспеть богатство, которое придет с приходом весны.

Во время Первой мировой войны в 1916 году народную песню аранжировал композитор и педагог Николай Леонтович. В 1922 году песня была исполнена хором Александра Кошица в Нью-Йорке, после чего стала быстро распространяться по всем континентам.

Слова песни на английском языке были написаны в 1936 году американским композитором и педагогом Петром Вильговским (1902–1978).

Ранее сообщалось, что в этом году Украина впервые празднует Рождество 25 декабря, когда это делает большая часть остального христианского мира.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон в июле 2023 года. В нем говорится, что российская идеология уже давно навязана украинскому народу практически во всех сферах жизни, включая соблюдение юлианского календаря и празднование Рождества 7 января.

В опубликованном в воскресенье, 24 декабря, видеообращении Зеленский заявил, что общая молитва украинцев - "за нашу свободу, нашу победу, за нашу Украину".

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