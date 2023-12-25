Из-за высокого уровня воды в реках объявлено желтое предупреждение

В Латвии действует желтое предупреждение из-за паводка, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
За последние сутки уровень воды в Даугаве от Суража до Верхнедвинска поднялся на 8-22 см, на участке Пиедруя - Екабпилс - на 3-5 см за сутки, сообщили в LVĢMC.
В Плявиньском водохранилище возле Зельки уровень воды упал на 11 см, в Плявиняс - на 28 см в сутки, на остальных участках наблюдаются колебания.
На некоторых участках рек сток уже стабилизировался или уменьшился. В Гауе и Даугаве увеличение стока продлится дольше, прогнозируют эксперты, отмечая, что в ближайшие дни также ожидаются осадки, небольшие заморозки будут чередоваться с оттепелью. На некоторых реках в восточной части страны лед сохранится.
В целом максимальный уровень воды в нескольких реках наступит только в конце года.
Желтое предупреждение действует до 27 декабря.
❗️Plaši applūdušas upju palienes un zemākās vietas, kopumā ūdenslīmeņa maksimums vairākās upēs iestāsies tikai gada nogalē.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) December 25, 2023
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🟡Spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums par augstu ūdenslīmeni. https://t.co/6fNqDaC9RU pic.twitter.com/Mtk2aGBe0X
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