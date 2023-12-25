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Из-за высокого уровня воды в реках объявлено желтое предупреждение

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Река в Латвии
Река в Латвии Фото: Kaspars Nordens/LETA

В Латвии действует желтое предупреждение из-за паводка, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

За последние сутки уровень воды в Даугаве от Суража до Верхнедвинска поднялся на 8-22 см, на участке Пиедруя - Екабпилс - на 3-5 см за сутки, сообщили в LVĢMC.

В Плявиньском водохранилище возле Зельки уровень воды упал на 11 см, в Плявиняс - на 28 см в сутки, на остальных участках наблюдаются колебания.

На некоторых участках рек сток уже стабилизировался или уменьшился. В Гауе и Даугаве увеличение стока продлится дольше, прогнозируют эксперты, отмечая, что в ближайшие дни также ожидаются осадки, небольшие заморозки будут чередоваться с оттепелью. На некоторых реках в восточной части страны лед сохранится.

В целом максимальный уровень воды в нескольких реках наступит только в конце года.

Желтое предупреждение действует до 27 декабря.

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