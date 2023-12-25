Убийство двух эстонских школьниц в Москве: суд вынес решение по резонансному делу

Следственная группа также выявила причастность к содеянному еще двух соучастников обвиняемого, но они скончались в 1999 и 2012 годах.

Главред Postimees: я виделся с убитыми в Москве эстонками в последний день их жизни

В конце марта 1989 года журналист Прийт Хыбемяги был в Москве с эстонской съемочной группой, которая снимала документальный фильм о настроениях в период перестройки для финского Yleisradio.

"Мы брали интервью на улицах и встречались с людьми, которых преследовали в Советском Союзе за инакомыслие, - вспоминает главный редактор Postimees. - Однажды мы искали место для съемок на Пушкинской площади, как вдруг я услышал из толпы разговор на эстонском языке. К нам подошли две оживленно беседовавшие девушки. Я поприветствовал их и спросил, не из Эстонии ли они. Мы немного пообщались. Они были веселыми и счастливыми".

В конце беседы девушки сказали, что собираются к кому-то в гости, после чего они спустились по широкой лестнице станции метро. "И это был последний раз, когда я их видел. Думаю, это и был их последний вечер..." – говорит Хыбемяги.

Вернувшись через несколько дней в Таллинн, он узнал, что в Москве были убиты две эстонки: "Это был настоящий шок. Я позвонил в милицию и рассказал им о встрече. Мне показали фотографии, и я их узнал".