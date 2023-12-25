Украина жестко отреагировала на заявление России о "сбитом" истребителе F-16

Представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат прокомментировал заявление России о "ликвидации" истребителей F-16 в Украине, сообщает украинское информационное агентство УНИАН
Он прокомментировал это заявление, подчеркнув, что Россия поверила непроверенной информации. Игнат сказал: "Ну о F-16 это уже вообще мемы ходят, что их даже уже "нашли" в Украине". Я каждый день получаю такие вопросы от коллег: "Ну все же, оффрекорд, скажите, есть ли они в Украине?". Люди хотят верить, что они в Украине. Ну враг поверил, и враг их "уничтожает".
Игнат также прокомментировал, готовы ли уже истребители к отправке в Украину.
"Давайте не будем преувеличивать о готовности, как это делает враг. Готовность есть, подтверждение наших западных партнеров есть, что мы готовы. Мы в процессе. Помимо пилотов нужна инфраструктура, инженеры. Мы это уже много раз обсуждали. Поэтому заявили наши партнеры, что готовы передать. Пока вот такое было заявление", – пояснил он.
🤡 Non-fictional Z-Patriots stories with exclusive 2018 photos— NEXTA (@nexta_tv) December 25, 2023
Telegram channels of Z-patriots started massively publishing photos of an allegedly destroyed F-16 fighter jet at an airfield in Odesa.
But as usual, the Kremlin propagandists' fake was uncovered quite quickly. In… pic.twitter.com/fUg06JUPwk
Следует отметить, что правительство Нидерландов заявило в пятницу, что начинает готовиться к передаче Украине 18 истребителей F-16.
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен направила в парламент письмо, в котором излагает план передачи истребителей Украине.
Пятничное решение является важным шагом на пути к отправке самолетов в Украину, но в нем не сказано, когда они будут доставлены.
В правительстве заявили, что этот шаг "позволяет выделить персонал и бюджет на подготовку оборудования" для отправки в Украину.
Прежде чем самолеты будут доставлены, украинские пилоты должны пройти обучение на F-16, а Украина также должна иметь подготовленную инфраструктуру для самолетов, заявили в правительстве Нидерландов.
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