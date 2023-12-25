Украина жестко отреагировала на заявление России о "сбитом" истребителе F-16

Он прокомментировал это заявление, подчеркнув, что Россия поверила непроверенной информации. Игнат сказал: "Ну о F-16 это уже вообще мемы ходят, что их даже уже "нашли" в Украине". Я каждый день получаю такие вопросы от коллег: "Ну все же, оффрекорд, скажите, есть ли они в Украине?". Люди хотят верить, что они в Украине. Ну враг поверил, и враг их "уничтожает".