В России сообщают о взятии города Марьинка под Донецком

"Действительно, здесь как минимум, два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. Второй - взломав вот этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года, фактически, построил там значительные количество железобетонных укрепления, ходов сообщения, — наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор", - ответил Путин.