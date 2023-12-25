В России сообщают о взятии города Марьинка под Донецком

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии под контроль города Марьинка в Донецкой области, пишет "Медуза".
По словам Шойгу, взятие Марьинки позволило существенно отодвинуть артиллерию ВСУ от Донецка.
"Действительно, здесь как минимум, два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. Второй - взломав вот этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года, фактически, построил там значительные количество железобетонных укрепления, ходов сообщения, — наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор", - ответил Путин.
Украинская сторона ситуацию в Марьинке не комментировала. Судя по недавним фото и видео с места событий, украинские военные, возможно, все еще удерживают один квартал на северо-западной окраине города, пишет издание.
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