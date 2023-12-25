Главное за 25 декабря ⟩ Желтое предупреждение, трещины на Вантовом мосту и Рождество в Украине

В социальных сетях стало вирусным видео, снятое в Киеве, на котором учитель музыки Алексей, который сейчас защищает Украину от захватчиков, исполняет всемирно известную рождественскую украинскую народную песню "Щедрик".

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Легенда латвийского хип-хопа Гиртс Розенталс (более известный как Ozols) уже 28 декабря в "Арена Рига" даст сольный концерт, который станет самым крупным в карьере рэп-исполнителя.

Больше ста человек поделились в социальных сетях видео, на котором видно, как трактор сбрасывает снег в Даугаву. Автор утверждает, что муниципалитет только говорит, что вывез из города 16 000 кубометров снега, а на самом деле его сбрасывают в Даугаву. Это неправда - снег на видео сбрасывает в реку не работники муниципалитета, а трактор строительной компании, и делается это без разрешения.

Миякодзи - деревня на окраине Японии. Учительница основной школы Юми Танака после длинных выходных вернулась в педагогическое общежитие, чтобы продолжить работу. Вторник, 28 февраля, прошел как обычный рабочий день, и в пять часов вечера она решила быстро посетить уборную и закончить работу. Однако в туалете ее ждало нечто необычное - в глубинах сточной трубы ей привиделся черный мужской ботинок.

51-летний мужчина с крайне агрессивным и порой странным поведением, освободившийся из тюрьмы в ноябре, в начале декабря вновь оказался за решеткой за нападение на 20-летнего мужчину на автовокзале Вильянди, пишет Rus.Postimees.

В российских пропагандистских передачах минувшей недели преобладала одна тема - традиционная пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам года, которая состоялась 14 декабря и продлилась четыре часа.

Хазанов из Латвии критикует войну, а Брэд Питт счастлив в новых отношениях? Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие сплетни о жизни звезд в желтой прессе.

На Рождество во многих домах принято вешать носки у камина для того, чтобы наполнить их подарками. Мужчина проигнорировал эту традицию.

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