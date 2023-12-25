Главное за 25 декабря ⟩ Желтое предупреждение, трещины на Вантовом мосту и Рождество в Украине

Латвия (и не только) продолжает отмечать самый светлый праздник в году - Рождество! Второй праздничный день походит к концу - рассказываем о самом главном за понедельник, 25 декабря.
Новости Латвии:
В Латвии действует желтое предупреждение из-за паводка, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
В воскресенье, 24 декабря, в Юрмале сгорело хозяйственное здание площадью 100 квадратных метров, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Несмотря на отрицательное заключение Службы государственной безопасности (VDD), суд признал незаконным решение Министерства иностранных дел (МИД) об отказе в выдаче визы гражданину Беларуси, говорится в общедоступном решении Административного районного суда.
В настоящее время в прививочном кабинете Рижского родильного дома больше нет оплачиваемых государством вакцин от гриппа, говорится в сообщении родильного дома.
На тротуаре Вантового моста образовались большие трещины. В Рижской думе говорят, что массовые мероприятия здесь проводить нельзя, но мост безопасен для ежедневных нагрузок. В ремонте асфальта на данный момент нет необходимости, а ремонт Вантового моста может начаться не раньше 2025 года, об этом сообщает портал Lsm.lv
"Первые 100 дней работы правительства под руководством премьер-министра Эвики Силини - это лишь "разогрев" для тех изменений, которые я хочу провести в здравоохранении", - заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.
За рубежом:
В этом году Украина впервые празднует Рождество 25 декабря, тогда же, когда это делает большая часть остального христианского мира.
Алексея Навального нашли в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили в команде политика.
Суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве двух школьниц из Эстонии, совершенном 34 года назад, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на российские СМИ.
Американка с редким отклонением - так называемой "двурогой маткой" - родила дважды за два дня. Роды продолжались в общей сложности 20 часов.
Последние семь лет группа сирийских любителей пешего туризма регулярно путешествует по Германии, поднимается в горы и пересекает разные места. Однако во время последнего похода группа столкнулась с серьезным инцидентом, поскольку в полицию сообщили о том, что в группе есть нелегальные мигранты, сообщает издание The Guardian.
В воскресенье, 24 декабря, в московской гостинице состоялось собрание инициативной группы по выдвижению в президенты России националиста Игоря Гиркина (Стрелкова), сообщает агентство AFP. Мероприятие собрало более 300 человек.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии под контроль города Марьинка в Донецкой области, пишет "Медуза". Украинская сторона ситуацию в Марьинке не комментировала.
Представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат прокомментировал заявление России о "ликвидации" истребителей F-16 в Украине, сообщает украинское информационное агентство УНИАН
Вечером в воскресенье, 24 декабря, российский пропагандист Антон Красовский в своем Telegram-канале сообщил о госпитализации, передает "Медуза".
В социальных сетях стало вирусным видео, снятое в Киеве, на котором учитель музыки Алексей, который сейчас защищает Украину от захватчиков, исполняет всемирно известную рождественскую украинскую народную песню "Щедрик".
Интересное чтиво:
Легенда латвийского хип-хопа Гиртс Розенталс (более известный как Ozols) уже 28 декабря в "Арена Рига" даст сольный концерт, который станет самым крупным в карьере рэп-исполнителя.
Больше ста человек поделились в социальных сетях видео, на котором видно, как трактор сбрасывает снег в Даугаву. Автор утверждает, что муниципалитет только говорит, что вывез из города 16 000 кубометров снега, а на самом деле его сбрасывают в Даугаву. Это неправда - снег на видео сбрасывает в реку не работники муниципалитета, а трактор строительной компании, и делается это без разрешения.
Миякодзи - деревня на окраине Японии. Учительница основной школы Юми Танака после длинных выходных вернулась в педагогическое общежитие, чтобы продолжить работу. Вторник, 28 февраля, прошел как обычный рабочий день, и в пять часов вечера она решила быстро посетить уборную и закончить работу. Однако в туалете ее ждало нечто необычное - в глубинах сточной трубы ей привиделся черный мужской ботинок.
51-летний мужчина с крайне агрессивным и порой странным поведением, освободившийся из тюрьмы в ноябре, в начале декабря вновь оказался за решеткой за нападение на 20-летнего мужчину на автовокзале Вильянди, пишет Rus.Postimees.
В российских пропагандистских передачах минувшей недели преобладала одна тема - традиционная пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам года, которая состоялась 14 декабря и продлилась четыре часа.
Хазанов из Латвии критикует войну, а Брэд Питт счастлив в новых отношениях? Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие сплетни о жизни звезд в желтой прессе.
На Рождество во многих домах принято вешать носки у камина для того, чтобы наполнить их подарками. Мужчина проигнорировал эту традицию.
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