Дунцова опротестовала отказ ЦИК РФ допустить ее к выборам

Центризбирком двумя днями ранее не допустил женщину к сбору подписей, объяснив это выявленными в документах ошибками. При этом ЦИК подтверждает свои доводы "исключительно докладной запиской - использование такого документа законом в принципе не предусмотрено, так что в основу решения положен быть он не может", указала Дунцова.

"Устно озвученные ЦИК заявления об ошибках в данных избирателей тоже едва ли обоснованы. Более того, в постановлении об отказе они перечислены, но не конкретизированы и в основу решения не положены", - добавила журналистка. По ее словам, проверка данных членов группы избирателей находится в ведении нотариуса, а ЦИК не обладает полномочиями по такой процедуре.

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