Рождество в Купянске едва ли можно назвать настоящим праздником. Большинство детей отсюда эвакуировали, и в городе остается лишь небольшая часть довоенного населения в 26 тысяч человек.
«Мы живем под страхом смерти». Что происходит в Купянске – украинском прифронтовом городе, которому вновь грозит оккупация
Это перевод репортажа Джеймса Уотерхауса, оригинал на английском языке можно прочесть здесь.
Близость к линии фронта вызывает создает здесь крайне напряженную атмосферу. В течение первого же часа после нашего прибытия в городе дважды звучала сирена воздушной тревоги и был один артиллерийский обстрел.
Купянск полгода находился под оккупацией, в прошлом году был освобожден, но после того, как западная поддержка Украины стала ослабевать, российские войска снова перешли в наступление.
«Мы все живем под страхом смерти», — говорит Светлана. Она работает продавщицей на местном рынке.
Люди здесь встречают нас с подозрением и начинают снимать на мобильные телефоны. И все это происходит под отдаленный грохот канонады.
«Когда мы выходим на работу, то не знаем, что будет, — продолжает Светлана. — Будут ли ракетные удары со стороны Российской Федерации, вернемся ли мы живыми домой».
Уходя с рынка, мы почувствовали, как напряжение спадает, — и при этом осознали, насколько пустынны улицы. По ним в основном ходят пожилые люди.
17-летняя София, которую мы встретили за прилавком местного кафе, — исключение. Ее отец сражается на фронте, и скоро становится понятно, насколько ожесточила ее эта война.
«Когда началась полномасштабная война, начинаешь понимать, что всюду есть смерти, — говорит она. — Это делает тебя более сильной и более стойкой в стрессовых ситуациях, даже при этих прилетах».
Дом, в котором жила семья Софии в соседнем Изюме, был разрушен, поэтому им пришлось перебраться в Купянск. Но все ее друзья давно уже вынуждены были уехать отсюда.
Она не показывает виду, что чего-то боится, но ее явно огорчает тот факт, что судьбу ее страны решают скептически настроенные западные политики.
«Хотелось бы, чтобы они приехали сюда и посмотрели, какая тут ситуация, — говорит девушка. — Что действительно помощь нужна тут, на фронте».
Купянск, также как Авдеевка (еще один фронтовой город на востоке), находится на возвышенности, что облегчает его защиту. За рекой Оскол, которая рассекает город, видны клубы дыма: там украинские войска с трудом сдерживают российское наступление.
Пока что противник находится в 8 километрах от города, но есть опасения, что он может снова прорваться к восточному берегу реки.
На этом участке фронта планы Киева по полному освобождению своей территории видятся весьма отдаленными. Вместо этого украинским войскам приходится отбивать одну волну российских атак за другой.
Когда над головой постоянно барражируют российские дроны, собираться большими группами опасно.
Но группа из примерно 15 украинских солдат воспользовалась совсем небольшой паузой в военных действиях, чтобы провести рождественскую службу в амбаре под Купянском.
В пламени свечей виден пар от их дыхания, снаружи тонким слоем на мерзлой земле лежит снег.
Один из офицеров предлагает солдатам держаться с нами свободнее, и Алексей, боец 14-й отдельной механизированной бригады, начинает рассказывать, как им приходится постоянно обороняться.
«И днем, и ночью, у них нет каких-то перерывов, наступление идет 24/7», — говорит он.
Пока Алексей держит оборону, высокопоставленные американские политики ушли на рождественские каникулы, так и не согласовав новый пакет военной помощи Киеву на 60 млрд долларов.
«Целей больше, поэтому и снарядов нам нужно больше, — объясняет Алексей. — У них техники очень много, они ее не жалеют. То же самое и с людьми. Им ничего не жалко».
В Киеве говорят, что российские войска не остановятся на Купянске, если он снова падет. Москве по-прежнему нужна вся Украина.
Украина же по-настоящему хочет, чтобы Запад верил в ее победу. Но учитывая то, каким образом война идет в Купянске, вселять такую веру становится все труднее.
При участии Анны Черноус, Кайлы Германсен и Марианны Матвейчук.
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