«Мы живем под страхом смерти». Что происходит в Купянске – украинском прифронтовом городе, которому вновь грозит оккупация

София Фото: BBC

«Когда началась полномасштабная война, начинаешь понимать, что всюду есть смерти, — говорит она. — Это делает тебя более сильной и более стойкой в стрессовых ситуациях, даже при этих прилетах».

Дом, в котором жила семья Софии в соседнем Изюме, был разрушен, поэтому им пришлось перебраться в Купянск. Но все ее друзья давно уже вынуждены были уехать отсюда.

Она не показывает виду, что чего-то боится, но ее явно огорчает тот факт, что судьбу ее страны решают скептически настроенные западные политики.

«Хотелось бы, чтобы они приехали сюда и посмотрели, какая тут ситуация, — говорит девушка. — Что действительно помощь нужна тут, на фронте».

Купянск Фото: BBC

Купянск, также как Авдеевка (еще один фронтовой город на востоке), находится на возвышенности, что облегчает его защиту. За рекой Оскол, которая рассекает город, видны клубы дыма: там украинские войска с трудом сдерживают российское наступление.

Пока что противник находится в 8 километрах от города, но есть опасения, что он может снова прорваться к восточному берегу реки.

На этом участке фронта планы Киева по полному освобождению своей территории видятся весьма отдаленными. Вместо этого украинским войскам приходится отбивать одну волну российских атак за другой.

Когда над головой постоянно барражируют российские дроны, собираться большими группами опасно.