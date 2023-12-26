Украина нанесла удар по порту Феодосии и утверждает, что уничтожила корабль "Новочеркасск"

«Если только у нас уже не появилось новых подарков под елкой», — гласит реплика одного из украинских комментаторов в соцсетях. По ходу войны уже не раз случалось, что Украина и ее союзники объявляли о передаче новых видов оружия уже после их применения.

Пересуды о «шахедах»

Судя по мощи вторичного взрыва, на «Новороссийске» — если это был он — взорвались какие-то боеприпасы.

В течение ночи многие украинские пользователи повторяли вброшенное, вероятно, телеграм-каналом «Крымский ветер» предположение, что корабль привез в Крым иранские беспилотники-камикадзе.

Это предположение не выглядит слишком логичными по той простой причине, что прямого морского пути из Ирана в Черное море нет, а окольный по идее закрыт: Турция, выполняя конвенцию Монтрё, во время войны не пропускает через Босфор военные корабли и грузы.

Достоверной информации о том, что именно взорвалось в порту Феодосии, отправив в небо огромный огненный гриб, пока нет.

Несколько видео взрыва в порту Феодосии, снятых с разных ракурсов, быстро разлетелись по интернету Фото: telegram

Краткая хронология

Около половины третьего ночи по местному времени было объявлено о закрытии движения по Крымскому мосту. Обычно это делается в случае угрозы удара ракетами или дронами.

Затем, примерно без десяти три ночи, в Феодосии раздались первые взрывы. Об этом написал украинский телеграм-канал «Крымский ветер», который поддерживает связь с подписчиками в Крыму.