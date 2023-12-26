Полиция заметила, что с наступлением рождественского сезона возрастает как рассеянность населения, так и желание телефонных мошенников использовать это время для получения дополнительной прибыли. Все чаще в Госполицию поступает информация от граждан о телефонных звонках неизвестных лиц, выдающих себя за сотрудников правоохранительных органов.

Эти фальшивые полицейские обычно утверждают, что на банковском счете получателя обнаружена незаконная деятельность. Через некоторое время могут перезвонить другие члены преступной группы, утверждая, что звонят, например, из банка, Google и т. д.

Если получатель звонка соглашается разговаривать, дальнейшее общение может происходить через коммуникационную платформу WhatsApp, где отправляются фотографии с поддельными доказательствами личности мошенника.

"Ни банки, ни государственные органы никогда не будут звонить, чтобы узнать номера кредитных карт, PIN-коды, коды доступа к Smart-ID, CVC-коды и другую информацию, которая даст мошенникам доступ к вашим банковским данным", -

напоминают в полиции, отмечая, что мошенники могут подделывать телефонные номера и даже имитировать номера различных компаний или государственных органов с помощью технологий подмены номеров.

Полиция также призывает предупредить своих родственников, друзей и соседей, особенно людей среднего и пожилого возраста, а также русскоговорящих людей, о тенденциях мошенничества. Став жертвой мошенничества, следует немедленно обратиться в свой банк, а затем подать заявление в ближайший участок Госполиции.

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