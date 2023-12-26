Видео ⟩ "Селтикс" в гостях переиграли "Лейкерс". Порзиньгис - самый результативный в составе своей команды

"Селтикс" со счетом 126:115 (32:23, 26:34, 41:33, 27:25) переиграли "Лейкерс", одержав третью победу подряд и восьмую в последних десяти играх.

Порзиньгис набрал 28 очков и стал самым результативным в составе "Селтикс". Он реализовал 9 из 11 двухочковых, 2 из 8 трехочковых и 4 из 7 штрафных бросков.

Кроме того, на его счету 11 подборов, две результативные передачи, два блока, один перехват, одна ошибка и три фола.

Пока на площадке находился Порзиньгис, "Селтикс" набрали на 14 очков больше противника. У латвийского баскетболиста в этом матче был лучший показатель +/-.

С 23 победами и 6 поражениями "Селтикс" занимает первое место как в Восточной конференции, так и во всей лиге, в свою очередь "Лейкерс" с балансом 16-15 занимает девятое место на Западе.

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