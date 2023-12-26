Выходные и сокращенные часы: как будут работать рижские ТЦ в канун Нового года?

Торговый центр Origo на Новый год, 31 декабря, будет работать с 10:00 до 20:00, а 26 декабря, до 21:00 В первый день Нового года, 1 января, торговый центр будет закрыт.

При этом супермаркет Rimi Hyper, в Origo, 26 декабря работает, как обычно, до полуночи, 31 декабря - с 7:00 до 21:00, а 1 января - с 10:00 до 22:00.

Торговые центры Spice и Spice Home будут закрыты 26 декабря работают до 21:00, 31 декабря - с 10:00 до 18:00, а 1 января будут закрыты.

Тем временем у сети магазинов Lidl в Латвии 1 января до сих пор было сокращенным рабочим днем, сообщает TV3 Ziņas. В этом году впервые было принято решение, что сотрудники магазинов в первый день нового года смогут отдохнуть после новогодних торжеств.

Среди продуктовых сетей Lidl первой пошла на такой шаг. В магазинах Rimi и Maxima 1 января будет рабочим днем, однако время их работы будет сокращено, как и в предыдущие годы.

Основная причина - спрос со стороны покупателей.

Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas о времени работы магазинов Lidl (на латышском языке)

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