Оттепель продолжается: синоптики о погоде в среду

Ночью небо будет облачным, во многих местах ожидается мокрый снег, снежный покров увеличится на несколько сантиметров, что сделает дороги скользкими. В первой половине дня будет дуть слабый или умеренный северо-западный, западный ветер, порывистый и усиливающийся на побережье. Воздух остынет до +2, -3 градусов.

Ночь в Риге будет облачной, временами пройдут небольшие осадки. На улицах будет скользко.

В среду в Латвии ожидается облачная погода местами с прояснениями. Мокрый снег может идти в основном на востоке страны. Днем воздух прогреется до 0, +4 градусов.

В Риге днем будет преимущественно облачно, местами пройдет небольшой мокрый снег. Умеренный западный, северо-западный ветер, днем порывистый. Температура воздуха повысится до +1, +3 градусов.

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