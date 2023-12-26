Как не забыть о сроках действия ОСТА и техосмотра? Рассказывают специалисты

Появившиеся на дорогах Латвии радары контроля средней скорости фиксируют не только скорость, с которой двигается тот или иной автомобиль, но и наличие полиса ОСТА, а также пройденный технический осмотр. По статистике, именно эти нарушения фиксируются у автомобилистов чаще всего наряду с превышением скорости.

"Если вас поймает полиция без OCTA, штраф может быть меньше, но [попадание на] радары каждый раз автоматически будут стоить вам 350 евро", - говорит председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) Янис Абашинс.

В Бюро пояснили, что штрафы - лишь один из рисков вождения без полиса. "Если вы стали виновником ДТП, это обойдется еще дороже. Средняя компенсация составляет 1700-1800 евро за одну аварию. Но бывают и такие ДТП, где компенсация исчисляется десятками и даже сотнями тысяч евро. Эту компенсацию получают пострадавшие из гарантийного фонда системы OCTA, но потом эти средства спросят с виновника ДТП, который не оплатил полис", - рассказал Латвийскому телевидению Абашин.

Как не забыть?

В Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) напомнили, что на платформе E-CSDD каждый может выбрать опцию напоминания о сроках истечения техосмотра, водительского удостоверения или полиса OCTA. Напоминание придет за неделю до истечения срока на указанный адрес электронной почты. Раньше такие напоминания отправляли водителям автоматически. Теперь их нужно выставлять самостоятельно. Все из-за правил по защите персональных данных, сообщает представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс.

"Учитывая все изменения в правилах о защите данных, клиентам предлагается войти в свой профиль e-CSDD и проверить, отмечены эти напоминания или нет", - сказал он.

Страховщики тоже рассылают напоминания об истечении срока действия полиса OCTA, однако лишь при условии, что клиент оформил их. "Примерно 25-30% от всех купленных полисов - месячные полисы. В таком случае вероятность забыть [об их оплате], разумеется, возрастает", - говорит Абашинс.

По данным LTAB, около 25% водителей пока не воспользовались возможностью установить напоминание об истечении срока действия OCTA.

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