Главное за 26 декабря ⟩ Авиаудар по кораблю РФ в Крыму, смерть на рождество и видео-сюрприз Лободы

Последний вторник уходящего года, 26 декабря, принес новости об атаке на российский корабль в оккупированном Крыму, и не только. RUS TVNET рассказывает о главном за день.
Новости Латвии:
Поправки к Закону о защите животных предусматривают, что всех собак, которые родились позднее конца августа 2023 года, будет запрещено держать на цепи длительное время.
Год уже практически завершился, а государству еще нужно разобраться с реализуемыми при финансировании еврофондов проектами. Нынешняя ситуация грозит потерей 200 миллионов евро. Правительство договорилось, что часть проектов будет завершена в следующем периоде еврофондов, однако это означает меньше финансирования на другие нужды.
Утром в понедельник в Риге прошел рейд полиции, во время которого стражи порядка проверяли водителей на содержание алкоголя.
В понедельник в Латвии было зарегистрировано 96 ДТП, в которых погибли два и пострадали еще семь человек.
Прокуратура назначила 400 часов общественных работ бывшему члену правления двух муниципальных компаний Тукумского края, который выдал себе десятки кредитов на общую сумму 22 250 евро.
За рубежом:
Воздушные силы ВСУ ночью нанесли авиаудар по большому десантному кораблю "Новочеркасск" в порту Феодосии в аннексированном Крыму. Минобороны России утром сообщило, что БДК получил повреждения, не уточнив, насколько они серьезные. Из заявлений украинских военных следует, что корабль мог быть уничтожен.
Рождество в Купянске едва ли можно назвать настоящим праздником. Большинство детей отсюда эвакуировали, и в городе остается лишь небольшая часть довоенного населения в 26 тысяч человек.
Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. Законопроект был зарегистрирован на сайте украинского парламента под номером 10378. Текст документа не опубликован, однако журналисты издания "Громадьске" смогли ознакомиться с пояснительной запиской к нему. В ней перечислены основные изменения, которые предлагается внести в законодательство.
Во Франции полиция по подозрению в убийстве четырех детей и их матери задержала мужчину.
Интересное чтиво:
25 декабря украинская исполнительница LOBODA (Светлана Лобода) презентовала рождественское видео-сюрприз. В его разработке приняли участие более 200 человек, а съемки прошли в одном из старейших мест Риги - Латвийском национальном художественном музее. RUS TVNET рассказывает, как это было!
"Я случайно попал в кино", - говорит 31-летний Дмитрий Буксов, который гордится своей профессией декоратора площадки и художника-постановщика. За неполных два года ему удалось поработать не только с латвийскими режиссерами и продюсерами, но и над зарубежными проектами.
Хамовнический суд Москвы принял коллективный иск к телеведущей и блогеру Анастасии Ивлеевой из-за вечеринки в московском клубе с дресс-кодом almost naked ("почти голый").
Молодой человек 23 лет от роду из Эстонии думал, что его наняло международное модельное агентство для съемок рекламного ролика в Дубае, где он разъезжал на Lamborghini, летал на вертолете и веселился на яхте. Но позже выяснилось, что его использовали в международной афере.
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