Главное за 26 декабря ⟩ Авиаудар по кораблю РФ в Крыму, смерть на рождество и видео-сюрприз Лободы

Рождество в Купянске едва ли можно назвать настоящим праздником. Большинство детей отсюда эвакуировали, и в городе остается лишь небольшая часть довоенного населения в 26 тысяч человек.

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. Законопроект был зарегистрирован на сайте украинского парламента под номером 10378. Текст документа не опубликован, однако журналисты издания "Громадьске" смогли ознакомиться с пояснительной запиской к нему. В ней перечислены основные изменения, которые предлагается внести в законодательство.

Во Франции полиция по подозрению в убийстве четырех детей и их матери задержала мужчину.

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