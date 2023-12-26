Латвийские хоккеисты начали молодежный чемпионат мира с тяжелого поражения

Мужская сборная Латвии по хоккею U-20 во вторник, 26 декабря, уступила сборной Швеции со счетом 0:6 (0:2, 0:2, 0:2) в первой игре молодежного чемпионата мира в Гетеборге.
Спустя всего 25 секунд Латвия получила пятиминутное преимущество. Хотя латвийцам удалось четыре раза угрожать воротам шведской команды, шайба в ворота не попала.
В первой трети, после нескольких неудачных бросков шведы отправили шайбу в ворота Латвии.
Чуть более чем за четыре минуты до конца первой трети Эрик Матейко на две минуты оставил Латвию в меньшинстве после того, как поставил подножку сопернику. Швеция использовала большинство, и Филип Бистедт удвоил преимущество хозяев поля.
Во втором периоде, когда латвийскую команду на время покинул Никс Фененко, Йонатан Леккеримяки повысил счет до 3:0. Менее чем через две минуты Филип Бистедт забил четвертый гол.
Менее чем за пять минут до конца второй трети Латвия получила большинство, которое осталось неиспользованным, а вскоре после этого Роджер Букартс оставил Латвию в меньшинстве.
В середине заключительного периода Феликс Унгер Серум забил пятую шайбу в ворота Латвии, а за пять минут до окончания основного времени Леккеримяки повысил счет до 6:0.
В воротах Латвии Дейвс Ролов отразил 29 шайб, а шведский вратарь Уго Хавелид справился со всеми 20 бросками латвийцев.
В среду во втором матче турнира латвийские хоккеисты встретятся с Канадой, которая в первом матче разгромила финнов со счетом 5:2. В пятницу Латвия сыграет с Финляндией, а в субботу - с Германией.
Четыре лучшие команды выйдут в четвертьфинал, а команда, занявшая пятое место, сыграет одну игру, чтобы остаться в элите.
Перед турниром латвийские молодые хоккеисты провели два контрольных матча в Швеции, где уступили Чехии 3:4 и разгромили Норвегию 6:2.
В сборную Латвии U-20 входят три вратаря, семь защитников и 13 нападающих. Правилами турнира предусмотрено, что травмированный игрок, травма которого не позволяет ему более участвовать в соревнованиях, может быть заменен другим хоккеистом.
В этом году в чемпионате мира могут принять участие игроки 2004 года рождения и младше. Мастер-конкурс пройдет в Гетеборге с 26 декабря по 5 января.
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