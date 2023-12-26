Латвийские хоккеисты начали молодежный чемпионат мира с тяжелого поражения

Спустя всего 25 секунд Латвия получила пятиминутное преимущество. Хотя латвийцам удалось четыре раза угрожать воротам шведской команды, шайба в ворота не попала.

В первой трети, после нескольких неудачных бросков шведы отправили шайбу в ворота Латвии.

Чуть более чем за четыре минуты до конца первой трети Эрик Матейко на две минуты оставил Латвию в меньшинстве после того, как поставил подножку сопернику. Швеция использовала большинство, и Филип Бистедт удвоил преимущество хозяев поля.

Во втором периоде, когда латвийскую команду на время покинул Никс Фененко, Йонатан Леккеримяки повысил счет до 3:0. Менее чем через две минуты Филип Бистедт забил четвертый гол.

Менее чем за пять минут до конца второй трети Латвия получила большинство, которое осталось неиспользованным, а вскоре после этого Роджер Букартс оставил Латвию в меньшинстве.

В середине заключительного периода Феликс Унгер Серум забил пятую шайбу в ворота Латвии, а за пять минут до окончания основного времени Леккеримяки повысил счет до 6:0.