Итог-2023: бизнес-моделью России стало обслуживание Китая

Эксперт по России берлинского фонда "Наука и политика" Янис Клуге Фото: Stiftung Wissenschaft und Politik

На сайте SWP Янис Клуге опубликовал, тоже в декабре, исследование "Российско-китайские экономические отношения. Москва на пути в зависимость". Это наиболее подробный на данный момент в Германии портрет новой, сфокусированной на КНР бизнес-модели РФ. Ведь "среди крупных индустриальных стран Китай остался единственной, которая по-прежнему почти без ограничений торгует с Россией", напоминает ученый.

Его ключевой вывод звучит так: "Для Китая Россия представляет больше интереса как рынок сбыта и источник сырья чем как производственная площадка или звено в собственных цепочках создания добавленной стоимости. Для России, в свою очередь, это означает, что ее могут деградировать до уровня поставщика сырья и покупателя китайской готовой продукции. В результате она будет существенно меньше участвовать в создании добавленной стоимости, что приведет к снижению благосостояния и индустриального потенциала".

Иными словами, ориентированной на экспорт китайской экономике выгодно иметь практически неограниченный доступ на российский рынок, тем более в ситуации, когда поставки китайской продукции в США и в ЕС сталкиваются с растущими трудностями. В то же время китайский бизнес не заинтересован вкладывать деньги в развитие обрабатывающей промышленности в России, ведь он вполне может удовлетворять имеющийся спрос собственной продукцией, деньги на которую россияне будут зарабатывать благодаря поставкам в Китай сырья.

Импорта из Китая много, инвестиций - крайне мало