Отвечая на вопрос о том, как он оценивает опасения, что нападение России на НАТО в будущем практически неизбежно, Риекстиньш сказал, что НАТО определило две основные угрозы - Россия и терроризм, и, соответственно, предпринимаются необходимые действия для укрепления безопасности и реализации новых оборонных планов НАТО, которые предусматривают защиту стран-членов "с первой минуты и первого сантиметра".

Посол признал, что почти двухлетняя война России против Украины, несомненно, порождает чувство неуверенности у людей, но НАТО прекрасно осознает риски и предпринимает необходимые действия, чтобы в первую очередь сдержать потенциального агрессора. До сих пор действия НАТО по сдерживанию всегда достигали своей цели, подчеркнул Риекстиньш, который считает, что Россия услышала месседж НАТО.

Риекстиньш подчеркнул, что по официальным российским каналам как внутри страны, так и за рубежом идет много пропаганды, цель которой - нарисовать картину, что в России якобы все хорошо, а на Западе - посеять страх.

Но этой пропаганде не стоит верить, считает дипломат, приводя в пример теорию о якобы успешном переходе России на военное производство. Если бы у России было такое отличное военное производство, то почему она до сих пор обращается за помощью к Северной Корее и Ирану, риторически заметил посол, напомнив, что потери России в людях и технике в войне огромны.

Мы не должны успокаиваться, но и не должны паниковать, считает Риекстиньш.

Что касается будущего НАТО, то он не считает исход президентских выборов в США очень большим риском для будущего НАТО, поскольку прошлый опыт не свидетельствует о том, что при смене президента США курс в отношении НАТО сильно меняется.

Пока трудно сказать, кто станет следующим генеральным секретарем НАТО, поскольку все будет решаться в ходе неформальных переговоров, добавил Риекстиньш.

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