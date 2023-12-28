Как бороться с похмельем?

Причины похмелья столь же разнообразны, как и симптомы. Как объясняет сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите, алкоголь расщепляется в организме и превращается в ацетальдегид - вещество, которое в больших количествах токсично, однако его концентрация в организме обычно не так высока, поэтому это не единственная причина похмелья.

Алкоголь влияет на активность мозга во время сна, поэтому похмелье также может быть частично результатом недостатка сна. Алкоголь также влияет на гормоны, регулирующие биологические часы, поэтому похмелье часто похоже на нарушение циркадного ритма, которое возникает, например, при путешествии через несколько часовых поясов.

Известно, что алкоголь вызывает мигрень, поэтому многие люди могут думать, что у них похмелье, хотя на самом деле это мигрень, вызванная алкоголем. Похмелье начинается, когда уровень алкоголя в крови начинает падать, и, по мнению специалистов, наиболее тяжелыми симптомы становятся тогда, когда алкоголь полностью исчезает из крови.