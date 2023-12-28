Как бороться с похмельем?

Кто-то когда-то сказал - если бы у человека не было похмелья после употребления алкоголя, то мы бы все давно умерли. И действительно, головная боль, тошнота, слабость и тревога после ночи чрезмерного разгула, скажем, в компании стопок текилы или горько-сладких коктейлей "Негрони", часто помогают впоследствии воздерживаться от алкоголя в течение более длительного периода времени. Похмелье - хорошее наказание за проступки, суровое напоминание перед каждой рюмкой: пей, друг мой, пей, но завтра ты за это заплатишь.
Причины похмелья столь же разнообразны, как и симптомы. Как объясняет сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите, алкоголь расщепляется в организме и превращается в ацетальдегид - вещество, которое в больших количествах токсично, однако его концентрация в организме обычно не так высока, поэтому это не единственная причина похмелья.
Алкоголь влияет на активность мозга во время сна, поэтому похмелье также может быть частично результатом недостатка сна. Алкоголь также влияет на гормоны, регулирующие биологические часы, поэтому похмелье часто похоже на нарушение циркадного ритма, которое возникает, например, при путешествии через несколько часовых поясов.
Известно, что алкоголь вызывает мигрень, поэтому многие люди могут думать, что у них похмелье, хотя на самом деле это мигрень, вызванная алкоголем. Похмелье начинается, когда уровень алкоголя в крови начинает падать, и, по мнению специалистов, наиболее тяжелыми симптомы становятся тогда, когда алкоголь полностью исчезает из крови.
Короче говоря, ключ похмелья - "пить, пока не отравишься"; менее важно количество алкоголя, которое вы выпили, чтобы дойти до этого состояния. На самом деле, несколько исследований показали, что люди, которые склонны пить реже и умеренно, испытывают более тяжелое похмелье, чем те, кто пьет много и часто. Правда, есть и исследования, показывающие, что люди, у которых алкоголизм, так сказать, наследственный, испытывают более тяжелое похмелье, чем другие. Исследователи утверждают, что некоторые люди приходят к алкоголизму, выпивая в надежде облегчить симптомы похмелья.
Некоторые методы лечения похмелья
Конечно, лучший способ избежать похмелья - избегать употребления алкоголя. Однако, если вы все-таки перепили, вот несколько способов облегчить боль от похмелья.
- Пейте много жидкости. Известно, что алкоголь является мочегонным средством, поскольку он подавляет выделение вазопрессина. Вазопрессин - это гормон, который уменьшает количество мочи, вырабатываемой почками. Кроме того, если к симптомам похмелья относятся диарея, повышенное потоотделение или рвота, это означает, что организм обезвоживается еще быстрее. Хотя тошнота может помешать вам сделать даже несколько глотков воды, вам следует попытаться это сделать. Вода поможет.
- Углеводы. Употребление алкоголя может снизить уровень сахара в крови, поэтому теоретически похмельная усталость и головные боли частично вызваны тем, что мозгу приходится работать без достаточного количества основного топлива. Многие люди забывают поесть во время питья, поэтому на следующий день уровень сахара в крови может быть критически низким. Кусочек тостерного хлеба и стакан сока похмельным утром могут стать первым шагом к выздоровлению.
- Избегайте алкогольных напитков темного цвета. Эксперименты показали, что более чистые алкогольные напитки, такие как водка и джин, вызывают более терпимое похмелье, чем более темные напитки, такие как виски, красное вино, текила и другие. Основной формой алкоголя в напитках является этанол, но более темные напитки могут содержать родственные химические вещества, в том числе метанол, который особенно токсичен и усугубляет похмелье.
- Примите обезболивающее. Аспирин или ибупрофен помогут при головных болях и других симптомах похмелья, а уголь поможет при диарее. Успокаивающие чаи помогут усвоить необходимую жидкость, снизят тревожность и помогут заснуть. Сон лечит даже самое сильное похмелье.
- Витамин В и цинк. В исследовании, опубликованном в научном журнале The Journal of Clinical Medicine, ученые попытались выяснить, как разные продукты за 24 часа до и после повышенного употребления алкоголя влияют на похмелье. Хотя это было небольшое исследование, оно показало, что люди, в рационе которых было больше витаминов группы B и цинка, испытывали менее тяжелое похмелье.
- Так называемое "опохмеление". Хотя немного алкоголя в день похмелья действительно может волшебным образом облегчить неприятные симптомы похмелья, знайте, что это только отсрочит похмелье, а не устранит его. Поэтому лучше перетерпеть момент страдания, потому что, как писал Бодлер, после страдания всегда наступает момент наслаждения.
Как избежать похмелья? Известно, что алкоголь по-разному действует на каждого человека, и похмелье у каждого человека разное. Например, на человека с меньшей массой тела алкоголь всегда будет действовать сильнее, чем на более рослого. Лучше пить алкоголь медленно, а перед употреблением важно хорошо поесть. Если вы выпьете стакан воды между приемами алкоголя, будьте уверены, что похмелье не усугубиться на следующий день.
Статья вышла в сотрудничестве с Apotheka.