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Из-за ДТП задерживаются поезда в направлении Валмиеры и Сигулды

rus.tvnet.lv rus.tvnet.lv/LETA
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Поезд. Иллюстративное фото.
Поезд. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere/LETA

В среду из-за дорожно-транспортного происшествия задерживаются несколько рейсов поездов в направлении Валмиеры и Сигулды, сообщили в X (Twitter) представители Pasažieru vilciens (PV).

PV сообщает, что из-за дорожно-транспортного происшествия поезд Рига (12:30) - Сигулда (13:43) следует с задержкой около 20 минут, при этом поезд Валмиера (9:59) - Рига (12:17) следовал с задержкой около 26 минут.

В Государственной полиции агентству LETA сообщили, что на железнодорожной станции Земитаны некий мужчина, пересекая железнодорожные пути, попал под поезд.

Мужчина доставлен в медицинское учреждение.

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