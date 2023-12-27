Из-за ДТП задерживаются поезда в направлении Валмиеры и Сигулды

PV сообщает, что из-за дорожно-транспортного происшествия поезд Рига (12:30) - Сигулда (13:43) следует с задержкой около 20 минут, при этом поезд Валмиера (9:59) - Рига (12:17) следовал с задержкой около 26 минут.

В Государственной полиции агентству LETA сообщили, что на железнодорожной станции Земитаны некий мужчина, пересекая железнодорожные пути, попал под поезд.

Мужчина доставлен в медицинское учреждение.

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