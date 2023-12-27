Президент МОК: несоблюдение требований Украины не означает поддержку войны

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не беспокоится, что Украина может бойкотировать Олимпийские игры в Париже 2024 года. Он также отстаивает решение МОК - допустить к Олимпиаде спортсменов стран-агрессоров из России и Беларуси.
В начале декабря МОК подтвердил, что спортсмены стран-агрессоров получат возможность принять участие в Олимпийских играх в Париже, если они стартуют как нейтральные спортсмены и не будут связаны с российскими силовыми структурами.
"Не выполнять все требования Украины - это не значит поддерживать боевые действия, тем более с самого начала мы на стороне украинских спортсменов. Почему Украина должна наказывать своих же атлетов из-за военного конфликта и отнимать у них мечту об Олимпийских играх?" – заявил президент МОК Томас Бах в интервью Welt am Sonntag.
Бах также отметил, что решение разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх не изменит ход вооруженного конфликта Украины в пользу России.
Он отдельно оценил, что решение МОК в полной мере не устроило ни Россию, ни Украину.
"Это значит, что мы, очевидно, нашли сбалансированное решение", – добавил глава МОК.
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