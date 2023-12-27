Президент МОК: несоблюдение требований Украины не означает поддержку войны

В начале декабря МОК подтвердил, что спортсмены стран-агрессоров получат возможность принять участие в Олимпийских играх в Париже, если они стартуют как нейтральные спортсмены и не будут связаны с российскими силовыми структурами.

"Не выполнять все требования Украины - это не значит поддерживать боевые действия, тем более с самого начала мы на стороне украинских спортсменов. Почему Украина должна наказывать своих же атлетов из-за военного конфликта и отнимать у них мечту об Олимпийских играх?" – заявил президент МОК Томас Бах в интервью Welt am Sonntag.

Бах также отметил, что решение разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх не изменит ход вооруженного конфликта Украины в пользу России.

Он отдельно оценил, что решение МОК в полной мере не устроило ни Россию, ни Украину.

"Это значит, что мы, очевидно, нашли сбалансированное решение", – добавил глава МОК.

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