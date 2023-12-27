+6 и скользкие дороги: о погоде в четверг

В четверг, 28 декабря, небо затянут облака, и с утра на западе и во второй половине дня на востоке ожидаются осадки - снег, мокрый снег, дождь, на востоке местами возможен ледяной дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.