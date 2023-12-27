+6 и скользкие дороги: о погоде в четверг

В четверг, 28 декабря, небо затянут облака, и с утра на западе и во второй половине дня на востоке ожидаются осадки - снег, мокрый снег, дождь, на востоке местами возможен ледяной дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Дороги будут скользкими.
Ветер слабый или умеренный южный, юго-восточный, на побережье во второй половине дня порывами до 15 метров.
Максимальная температура воздуха на востоке составит от -1 до +2 градусов, на западе от +2 до +6 градусов.
В Риге погода будет преимущественно облачной, с середины дня ожидается снег и мокрый снег, температура воздуха +1, +2 градуса.
Галерея: Зима в Риге
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