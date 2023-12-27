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+6 и скользкие дороги: о погоде в четверг

rus.tvnet.lv/LETA
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Предупреждающий знак "Внимание! Скользко!" на Эспланаде
Предупреждающий знак "Внимание! Скользко!" на Эспланаде Фото: Edijs Pālens/LETA

В четверг, 28 декабря, небо затянут облака, и с утра на западе и во второй половине дня на востоке ожидаются осадки - снег, мокрый снег, дождь, на востоке местами возможен ледяной дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Дороги будут скользкими.

Ветер слабый или умеренный южный, юго-восточный, на побережье во второй половине дня порывами до 15 метров.

Максимальная температура воздуха на востоке составит от -1 до +2 градусов, на западе от +2 до +6 градусов.

В Риге погода будет преимущественно облачной, с середины дня ожидается снег и мокрый снег, температура воздуха +1, +2 градуса.

Галерея: Зима в Риге

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