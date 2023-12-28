Контрольная закупка: самую дешевую рождественскую корзину продуктов предложил Lidl

Незадолго до Рождества, 18 декабря, Lidl провел новую контрольную закупку, сравнив цены в супермаркетах. Оказалось, что в канун праздников корзина продуктов, предлагаемых в магазинах Lidl, была на 10% дешевле, чем в Maxima Latvija. Если в Lidl она обошлась в 31,04 евро, то в Maxima за аналогичный набор продуктов надо было заплатить 34,69 евро! Сравнение чеков покупок можно посмотреть на сайте Lidl, а также в печатных буклетах в магазинах.
«В эти праздники именно Lidl смог предложить жителям Латвии самые лучшие цены на качественные продукты из Латвии и со всего мира, чтобы люди могли встретить и отпраздновать Рождество за полными праздничными столами!», - подчеркнул Мачей Урбански, председатель правления Lidl Latvija.
Глава компании обращает внимание на то, что низкие цены в магазинах Lidl ежедневно, а не только в период специальных акций или скидок. Как отмечают жители Латвии в исследованиях рынка, именно разнообразный ассортимент, сезонные и тематические предложения Lidl являются одной из причин, побуждающих к более частому посещению этих магазинов.
Как проходило ценовое сравнение Lidl?
Был создан специальный список покупок для сравнения цен, в который вошли колбаса, йогурт, молоко, масло, творог, филе лосося, филе цыпленка, яйца и другие продукты повседневного и праздничного спроса. Цены на все товары сравнивались 18 декабря, когда были сделаны контрольные закупки в магазинах Lidl и Maxima.