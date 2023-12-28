Контрольная закупка: самую дешевую рождественскую корзину продуктов предложил Lidl

Незадолго до Рождества, 18 декабря, Lidl провел новую контрольную закупку, сравнив цены в супермаркетах. Оказалось, что в канун праздников корзина продуктов, предлагаемых в магазинах Lidl, была на 10% дешевле, чем в Maxima Latvija. Если в Lidl она обошлась в 31,04 евро, то в Maxima за аналогичный набор продуктов надо было заплатить 34,69 евро! Сравнение чеков покупок можно посмотреть на сайте Lidl, а также в печатных буклетах в магазинах.