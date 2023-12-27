Видео ⟩ Пас года: передача латвийского футболиста Яунземса признана лучшей в чемпионате Польши

25 ноября Яунземс в Щецине отдал результативный пас в составе своей команды "Сталь Мелец". Его команда обыграла "Погонь" из Щецина со счетом 3:2.

На шестой минуте матча защитник Яунземс результативно отдал пас Илье Шкурину, который открыл счет в матче. Этот филигранный пас, отданный в одно касание, привлек в соцсетях огромное внимание. Так, в социальной сети Х (ранее Twitter) пас латвийского футболиста в аккаунте EuroFoot просмотрели 2,5 миллиона раз.

That assist from Alvis Jaunzems is INSANE! You have to check the replay… 🥵🇱🇻 pic.twitter.com/KVGQzfPyKq — EuroFoot (@eurofootcom) December 1, 2023

24-летний Яунземс, для которого это первый опыт выступления в роли легионера, в этом году выходил на поле в чемпионате Польши девять раз. Эта передача пока что является единственным его результативным действием в составе "Сталь Мелец".

Яунземс в прошлом году стал чемпионом Латвии в составе "ФК Валмиера". Этот мезон он также начал в Видземе, но в августе перебрался в Польшу.

В сборной Латвии Яунземс, который играет на позиции как полузащитника, так и защитника, провел 35 матчей и голов пока не забил.

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