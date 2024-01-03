Особенности морального ущерба: какая компенсация ждет пострадавших от гололеда?

Из-за неочищенных крыш и тротуаров некоторые латвийцы встретили праздники отнюдь не в новогоднем настроении: кто-то с переломами, а кто-то – решая проблемы с автомобилем, изуродованным упавшей глыбой льда. TVNET+ изучил судебные дела, выяснив, на какую компенсацию могут претендовать пострадавшие. А также узнал, какими аргументами оперируют ответчики, чтобы не оплачивать моральный ущерб потерпевшим.
На примере реальных гражданских дел посмотрим, как же решались вопросы с компенсацией в суде, когда люди потребовали от виновных возмещения материального и морального ущерба.
В декабре 2021 года женщина упала на неочищенной от снега и льда территории возле дома. В результате сломала ногу в двух местах. Из-за этого долго не могла работать, предстояла еще одна операция с длительной реабилитацией, нога по-прежнему болит, ходить сложно. Истица, перенесшая серьезные физические и моральные страдания, затребовала у виновного – крупного домоуправления – компенсацию морального ущерба в размере пяти тысяч евро. К тому же ответчик не принес извинения и не оказал никакой помощи. Есть много свидетелей, которые могут подтвердить, что ответчик уже несколько лет не очищает эту территорию от снега и льда, указала истица.