"Следующий год будет сложнее". Генерал ВСУ Тарнавский рассказал Би-би-си о ситуации на фронте

Стратегическая цель российских войск – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и захватить территории в районах, потерянных россиянами в ходе украинских наступательных операций на Запорожском направлении.

Тарнавский рассказал, что российское командование не жалеет ни людей, ни вооружения, ни военной техники в попытках прорвать украинскую оборону, и постоянно наращивает силы. В основном это такие подразделения как «Шторм Z» и «Шторм V».

ВСУ перебрасывает свои силы в зависимости о оперативной обстановки.

По словам генерала, угроза окружения Авдеевки, находящейся на направлении главного российского удара, достаточно высока, но, по его словам, теми силами и средствами, которые есть в распоряжении российской армии, можно было добиться большего успеха.

Оборонительные действия ВСУ Тарнавский назвал активными и уверенными. При этом войска не только защищают территории, но и быстро реагируют на ситуации, открывающие возможности для возвращения территорий.

На ряде направлений ВСУ ведут активные штурмовые действия.

Однако, напомнил генерал, командование не готово добиваться успеха «любой ценой», его приоритет – сохранение личного состава.

О контрнаступлении

Александр Тарнавский не считает, что ситуация на фронте зашла в тупик.