Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не беспокоится, что Украина может бойкотировать Олимпийские игры в Париже 2024 года. Он также отстаивает решение МОК - допустить к Олимпиаде спортсменов из стран-агрессоров России Беларуси.

Путешествие на поезде - это "европейская привычка", заявила в среду утром в Вильнюсе премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, открывая пассажирское железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Ригой.

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Юго-западная часть Балтийского моря в настоящее время испытывает большой приток соленой воды. С 20 декабря автономная измерительная станция Научно-исследовательского института Балтийского моря имени Лейбница в Варнемюнде (IOW) фиксирует сильный приток соленой воды по всей толще воды, а не только у дна, как это обычно бывает, и это относительно редкое явление.

25 декабря рождественское поздравление жителям посвятила премьер-министр Латвии Эвика Силиня - она поделилась в Facebook своей фотографией с семьей, на которой все одеты в праздничные джемперы. Поздравление оценили пользователи социальных сетей.

Утром 8 мая 2008 года Джошуа Мэддокс сказал своей семье, что отправляется на длительную прогулку. Был прохладный, но приятный день, и в таких утренних прогулках 18-летнего парня не было ничего необычного. Однако на этот раз все вышло иначе, и домой он уже никогда не вернулся. Попытки найти его не увенчались успехом, и на семь лет Джошуа как сквозь землю провалился.