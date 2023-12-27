Вот и подходит к концу среда! А это значит, что в этом году осталось всего два рабочих дня. Мы уже начали подводить итоги года, кроме того, хватает и интересных новостей, поэтому не пропустите ежедневную подборку - RUS TVNET рассказывает коротко о главном за среду, 27 декабря.
Главное за 27 декабря ⟩ Поезд Вильнюс - Рига, выдворение более 1000 граждан РФ и редкое явление в Балтийском море (1)
Новости Латвии:
Портал RUS TVNET подводит итоги 2023 года. И уже традиционно составляет алфавит последних 365 дней. Первую часть нашего алфавита-2023 - от А до О - читайте здесь. А вторая выйдет завтра.
В 2023 году экс-глава Ассоциации журналистов Латвии, в прошлом - сотрудник Латвийского радио, TVNET и Латвийского телевидения Илья Козин внезапно стал пресс-секретарем политической партии "Прогрессивные", а вскоре также внезапно покинул ее. В эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" обсудили с Ильей Козиным разочарование в журналистике, политике и ближайшие планы на будущее.
Дочерняя компания литовского государственного железнодорожного концерна Lietuvos geležinkeliai по пассажирским перевозкам LTG Link сегодня начинает железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Ригой, сообщили агентству LETA представители Lietuvos geležinkeliai.
В участках Государственной полиции находятся найденные во время праздников мобильные телефоны, кошельки, сумки и другие вещи.
Рижское самоуправление проведет встречу Нового года на шести площадях Старой Риги, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Из Латвии будут выдворены по меньшей мере 1213 граждан России, которые не выполнили требования поправок к иммиграционному закону и не подали документы для получения какого-либо вида на жительство для проживания в стране, сообщили агентству LETA в Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP).
31 декабря и 1 января общественный транспорт Риги будет бесплатным, при этом на ряде маршрутов будут обеспечены дополнительные рейсы, сообщили агентству LETA в компании Rīgas satiksme.
На 18-м километре Даугавпилсского шоссе у Саласпилса в среду произошло ДТП, из-за чего временно ограничено движение. Как сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi, в направлении Риги на этом участке Даугавпилсского шоссе можно передвигаться только по одной полосе. В свою очередь в аварии на Тинужском шоссе погиб один человек.
Сегодня дума Ропажского края поддержала присоединение населенного пункта Балтэзерс к Адажскому краю.
За рубежом:
Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник на встрече с президентом Владимиром Путиным отрапортовал о переходе города Марьинка, прилегающего к Донецку, под полный контроль российских войск. Украина официально заявляет, что это не так.
До 26 апреля этого года сотрудник полиции Эстонии установил подслушивающее устройство в комнате для совещаний на втором этаже полицейского участка. Это был беспроводной микрофон-передатчик, который работает в паре с приемником и позволяет скрытно подслушивать в радиусе до 50 метров, сообщает эстонское издание Rus.Postimees.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия во второй день Рождества нанесла удар по железнодорожной станции в Херсоне. Во время обстрела на ней стоял эвакуационный поезд, один человек погиб, сообщает российское независимое СМИ "Медуза".
Жителей Крыма, опубликовавших в соцсетях видео с нападением на десантный корабль "Новочеркасск", можно будет привлечь к ответственности, заявил советник "главы" Крыма Олег Крючков, сообщает СМИ The New Voice of Ukraine.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не беспокоится, что Украина может бойкотировать Олимпийские игры в Париже 2024 года. Он также отстаивает решение МОК - допустить к Олимпиаде спортсменов из стран-агрессоров России Беларуси.
Путешествие на поезде - это "европейская привычка", заявила в среду утром в Вильнюсе премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, открывая пассажирское железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Ригой.
Интересное чтиво:
Юго-западная часть Балтийского моря в настоящее время испытывает большой приток соленой воды. С 20 декабря автономная измерительная станция Научно-исследовательского института Балтийского моря имени Лейбница в Варнемюнде (IOW) фиксирует сильный приток соленой воды по всей толще воды, а не только у дна, как это обычно бывает, и это относительно редкое явление.
25 декабря рождественское поздравление жителям посвятила премьер-министр Латвии Эвика Силиня - она поделилась в Facebook своей фотографией с семьей, на которой все одеты в праздничные джемперы. Поздравление оценили пользователи социальных сетей.
Утром 8 мая 2008 года Джошуа Мэддокс сказал своей семье, что отправляется на длительную прогулку. Был прохладный, но приятный день, и в таких утренних прогулках 18-летнего парня не было ничего необычного. Однако на этот раз все вышло иначе, и домой он уже никогда не вернулся. Попытки найти его не увенчались успехом, и на семь лет Джошуа как сквозь землю провалился.
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Телеведущая и блогер Настя Ивлеева, которая организовала в России вечеринку с дресс-кодом almost naked ("почти голый"), 27 декабря выставила в своем Instagram-аккаунте два видео, в которых снова принесла извинения за мероприятие.
Самой красивой результативной передачей чемпионата Польши в 2023 году стал пас футболиста сборной Латвии Алвиса Яунземса, которым он помог партнеру по команде забить гол в матче клуба "Сталь Мелец".
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