В МИД Украины призвали премьера Саксонии "посмотреть правде в глаза"

В МИД Украины раскритиковали премьер-министра немецкой федеральной земли Саксонии Михаэля Кречмера (Michael Kretschmer), ранее заявившего о том, что Киеву придется смириться с временной потерей территорий ради заключения перемирия с Россией. В этом случае "российские войска будут находиться ближе к Германии и Саксонии в частности", говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко в соцсети Facebook в среду, 27 декабря.

"Уступки по территориям непременно приведут к большей агрессии России, которая несомненно выйдет за пределы Украины.К миру в Европе можно прийти через поражение Москвы", - заявил Николенко. В МИД Украины призвали Кречмера "посмотреть правде в глаза", заявив, что предпринятые в прошлом канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel), а затем нынешним главой правительства ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) "огромные политические усилия, чтобы убедить Путина остановить войну, не помогли". Поэтому "не помогут" и новые уступки Путину, цель которого - "уничтожение Украины и дестабилизация всей Европы", заявили в МИД.

"Единственным "разворотом" в политике Германии по отношению к России может стать еще большая поддержка Киева", - говорится в сообщении. МИД Украины выразил "благодарность за то, что немецкое федеральное правительство разделяет этот подход".

Кречмер призвал правительство ФРГ "повлиять на Путина"

Ранее в среду Кречмер заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, что Киеву, возможно, придется признать, что оккупированные Россией территории ему будут "временно" недоступны для достижения перемирия. При этом он отметил, что "ни один квадратный метр украинской территории не стал российским", но, "как и в случае с другими крупными конфликтами, для окончательного решения потребуется время".

Кречмер также призвал федеральное правительство вместе с союзниками "повлиять на президента России Владимира Путина и сделать возможным прекращение огня".