США объявили о последнем утвержденном пакете военной помощи Украине

В "последний пакет года" входят зенитные и артиллерийские боеприпасы, сообщили в Госдепартаменте США.

Конгресс, где республиканцы разделились по поводу поддержки Украины, теперь нуждается в "быстрых действиях" для восстановления потока военной помощи, добавил Госдепартамент.

Президент США Джо Байден признал поддержку Украины приоритетом. Оружие и финансовая поддержка США сыграли важную роль, помогая Украине отразить гораздо более крупные вторгшиеся российские силы.

Правые республиканцы в Конгрессе пытаются заблокировать эту поддержку, отказываясь утвердить новые бюджетные расходы, пока демократы сначала не согласятся на новые меры против нелегальной иммиграции на южной границе США.

Последний пакет военной помощи Украине на сумму до 250 миллионов долларов включает "боеприпасы для ПВО, другие компоненты систем ПВО, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных комплексов (HIMARS), 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, бронебойные боеприпасы и более 15 миллионов патронов", - заявили в Госдепартаменте.

В заявлении подчеркнута возглавляемая США коалиция в поддержку Украины, в которую входят более 50 стран.