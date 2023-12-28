США объявили о последнем утвержденном пакете военной помощи Украине

Правительство США объявило в среду, 27 декабря, о последнем на данный момент одобренном пакете военной помощи Украине, и теперь Конгресс США должен решить, продолжать ли поддерживать борьбу Киева против российского вторжения.
В "последний пакет года" входят зенитные и артиллерийские боеприпасы, сообщили в Госдепартаменте США.
Конгресс, где республиканцы разделились по поводу поддержки Украины, теперь нуждается в "быстрых действиях" для восстановления потока военной помощи, добавил Госдепартамент.
Президент США Джо Байден признал поддержку Украины приоритетом. Оружие и финансовая поддержка США сыграли важную роль, помогая Украине отразить гораздо более крупные вторгшиеся российские силы.
Правые республиканцы в Конгрессе пытаются заблокировать эту поддержку, отказываясь утвердить новые бюджетные расходы, пока демократы сначала не согласятся на новые меры против нелегальной иммиграции на южной границе США.
Последний пакет военной помощи Украине на сумму до 250 миллионов долларов включает "боеприпасы для ПВО, другие компоненты систем ПВО, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных комплексов (HIMARS), 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, бронебойные боеприпасы и более 15 миллионов патронов", - заявили в Госдепартаменте.
В заявлении подчеркнута возглавляемая США коалиция в поддержку Украины, в которую входят более 50 стран.
"Важно, чтобы Конгресс действовал быстро и как можно скорее для продвижения интересов нашей национальной безопасности, помогая Украине защитить себя и обеспечить свое будущее", - говорится в заявлении.
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кёрби неделю назад дал понять, что предстоящий пакет военной помощи США для Украины будет последним доступным на данный момент, поскольку Белый дом больше не имеет полномочий дополнять эту помощь.
"Нам нужно, чтобы Конгресс действовал без промедления", - сказал Керби.
Демократы в Сенате, где они имеют незначительное большинство, в декабре пытались убедить республиканцев согласиться на компромисс в последнюю минуту, но стороны не смогли достичь соглашения до праздников. Конгресс соберется снова 8 января.
Ожидается, что в Сенате будет трудно достичь соглашение по иммиграции. Даже если такая сделка будет достигнута, ее необходимо будет одобрить в Палате представителей, где республиканцы имеют незначительное большинство.
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