Страны Запада - главная поддержка Украины в борьбе с российскими оккупантами. Однако, проведя анализ более 70 разных единиц российского вооружения, приходится отмечать неприятный факт. Именно страны Запада - те, чьи детали в больших объемах можно обнаружить в российских ракетах и ином вооружении, помогающем России варварски уничтожать инфраструктуру и жителей Украины.
Россия потеряет возможность производить оружие только тогда, когда Запад установит эффективный контроль над товарами, на которые наложены санкции, однако этого еще не произошло.