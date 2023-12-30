Страны Запада - главная поддержка Украины в борьбе с российскими оккупантами. Однако, проведя анализ более 70 разных единиц российского вооружения, приходится отмечать неприятный факт. Именно страны Запада - те, чьи детали в больших объемах можно обнаружить в российских ракетах и ином вооружении, помогающем России варварски уничтожать инфраструктуру и жителей Украины.

Россия потеряет возможность производить оружие только тогда, когда Запад установит эффективный контроль над товарами, на которые наложены санкции, однако этого еще не произошло.

Украинское Государственное агентство по предотвращению коррупции 8 декабря опубликовало базу данных зарубежных компонентов российского оружия. В тот день в базе были учтены 2453 элемента (микросхемы, транзисторы, конденсаторы), найденных в беспилотниках, ракетах и военных радиоэлектронных системах противника.