Уходящий рабочий день принес нам множество важных событий - в вольере для верблюдов Рижского зоопарка был смертельно ранен смотритель животных, NEPLP закрыл доступ ко всем сайтам, связанным с "Яндексом", а портал RUS TVNET продолжает подводить итоги 2023 года. Об этих и других новостях четверга, 28 декабря, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 28 декабря ⟩ Гибель работника Рижского зоопарка, NEPLP ввел новые запреты на доступ к сайтам и итоги года от RUS TVNET
Новости Латвии:
Портал RUS TVNET продолжает подводить итоги 2023 года. Представляем вашему вниманию вторую часть алфавита-2023, начиная с буквы П. С первой же частью (если пропустили) можете ознакомиться здесь.
В четверг, 28 декабря, около 15:00, в вольере для верблюдов Рижского зоопарка был смертельно ранен смотритель животных, сообщили представители Рижского зоопарка.
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл в Латвии доступ ко всем сайтам, связанным с "Яндексом", сообщил председатель NEPLP Ивар Аболиньш в микроблоге X (бывший Twitter).
Команда передачи "Что происходит в Латвии?" (Kas notiek Latvijā?) на LTV выяснила, что в период с 2019 по 2022 год состоялось 15 встреч европейских лидеров, на которые тогдашний премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") ездил на частных самолетах чартерными рейсами. Согласно информации о всех странах ЕС, выплаченная Латвии сумма для визита ее представителей - 557 274 евро - самая большая, и составляет в целом более пятой части всех платежей, пишет Rus.LSM.
В ответ на повышение ставки налога на добавленную стоимость (PVN) сеть розничной торговли Maxima Latvija с 1 января "заморозит" цены на латвийские овощи и фрукты, а Rimi и Lidl не дали конкретного ответа, присоединятся ли они к подобной инициативе, добавив, что продолжат работать над существующими и новыми ценовыми программами.
"Человеком Европы в Латвии" 2023 года признана медсестра, первый иностранный сержант в украинской армии Сармите Цируле, сообщила агентству LETA генеральный секретарь организации "Европейское движение в Латвии" Лиене Валдмане.
За рубежом:
Российский диктатор Владимир Путин заявил президенту Китая Си Цзиньпину во время его визита в Москву в марте, что Россия намерена вести войну в Украине в течение как минимум пяти лет, сообщает японское издание Nikkei со ссылкой на свои источники.
Российские власти признали гибель одного человека, ранения четверых и "повреждения", которые получил большой десантный корабль "Новочеркасск", находившийся у причала в порту Феодосии во время ракетного удара украинских воздушных сил. Украина утверждает, что корабль был уничтожен. На имеющихся видеозаписях заметно, что уже после того, как корабль загорелся, на нем произошел большой взрыв.
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве в связи с опубликованным в сети видео, на котором российские военные, вероятно, расстреливают украинских пленных.
В определенные моменты России удавалось обойти потолок цен на нефть, установленный странами "Большой семерки" (60 долларов США за баррель нефти, транспортируемой морским путем), который был введен для ограничения доходов государства-агрессора, не вызывая при этом энергетического кризиса.
Грузовое судно под флагом Панамы подорвалось на мине в Черном море, в результате чего два члена экипажа получили ранения, сообщили Силы обороны юга Украины.
В аэропорту Вильнюса пассажиры заметили мужчину с символикой ЧВК "Вагнер", сообщает TV3 Ziņas со ссылкой на tv3.lt.
Интересное чтиво:
Латвийская певица Лайма Вайкуле во время беседы с журналистом Вадимом Радионовым на YouTube-канале "И грянул Грэм" рассказала, что думает о желтой прессе, которая распространяет о ней неправду.
Длинные рождественские и новогодние выходные, которые должны нести радость и наполнение, нередко опустошают нас эмоционально, физически и материально. Бывает, что совместное долгожданное пребывание с семьей не приносит удовлетворения и его нужно терпеть как зубную боль, потому что дозировать общение с близкими не получается, как и в кино и театре есть праздничные программы, которые мы больше не хотим видеть. Что делать, чтобы праздник не опустошил, как расставить приоритеты, не чувствуя вины за свой выбор, и как провести праздник с приумножением силы, любви и радости?
Рассол, оливье и даже мясной салат - в каждом доме это праздничное блюдо называют по-разному. Однако не о названии пойдет здесь речь. Классически мы знаем, что в каждой кастрюле салата находится отварной картофель, колбаса, зеленый горошек и яйца, а что с остальными ингредиентами?
Специально к празднику мы собрали 9 идей вкусных салатов к новогоднему столу на любой вкус!
В то время как традиционная рождественская елка на центральной площади Выру радует глаз, на окраине города установлена елка из общественных туалетов, которая не оставит никого равнодушным. "У меня нет слов. Это переработка?" - спросил один. "Передозировка символизма!" - прокомментировал другой. "Если не нравится, не смотри. Спасибо создателю", - отметил третий, пишет Rus.Postimees.
Капитан юношеской сборной Латвии по хоккею до 20 лет Дан Лочмелис не стал скрывать большого разочарования после поражения со счетом 0:10 от канадских сверстников во второй игре молодежного чемпионата мира в среду, 27 декабря.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!