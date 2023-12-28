Главное за 28 декабря ⟩ Гибель работника Рижского зоопарка, NEPLP ввел новые запреты на доступ к сайтам и итоги года от RUS TVNET

В аэропорту Вильнюса пассажиры заметили мужчину с символикой ЧВК "Вагнер", сообщает TV3 Ziņas со ссылкой на tv3.lt.

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Латвийская певица Лайма Вайкуле во время беседы с журналистом Вадимом Радионовым на YouTube-канале "И грянул Грэм" рассказала, что думает о желтой прессе, которая распространяет о ней неправду.

Длинные рождественские и новогодние выходные, которые должны нести радость и наполнение, нередко опустошают нас эмоционально, физически и материально. Бывает, что совместное долгожданное пребывание с семьей не приносит удовлетворения и его нужно терпеть как зубную боль, потому что дозировать общение с близкими не получается, как и в кино и театре есть праздничные программы, которые мы больше не хотим видеть. Что делать, чтобы праздник не опустошил, как расставить приоритеты, не чувствуя вины за свой выбор, и как провести праздник с приумножением силы, любви и радости?

Рассол, оливье и даже мясной салат - в каждом доме это праздничное блюдо называют по-разному. Однако не о названии пойдет здесь речь. Классически мы знаем, что в каждой кастрюле салата находится отварной картофель, колбаса, зеленый горошек и яйца, а что с остальными ингредиентами?

Специально к празднику мы собрали 9 идей вкусных салатов к новогоднему столу на любой вкус!

В то время как традиционная рождественская елка на центральной площади Выру радует глаз, на окраине города установлена ​​елка из общественных туалетов, которая не оставит никого равнодушным. "У меня нет слов. Это переработка?" - спросил один. "Передозировка символизма!" - прокомментировал другой. "Если не нравится, не смотри. Спасибо создателю", - отметил третий, пишет Rus.Postimees.

Капитан юношеской сборной Латвии по хоккею до 20 лет Дан Лочмелис не стал скрывать большого разочарования после поражения со счетом 0:10 от канадских сверстников во второй игре молодежного чемпионата мира в среду, 27 декабря.

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