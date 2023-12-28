"Это насмешка": украинский экс-теннисист о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду

В начале декабря МОК принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Парижской Олимпиаде в качестве нейтральных спортсменов.

Президент МОК Томас Бах обосновал это решение "защитой прав человека российских и белорусских спортсменов". Стаховский не согласен с таким доводом.

"Это насмешка. Все российские спортсмены говорят, что боятся за свою жизнь, за свои семьи, но правда в том, что никто из них больше не живет в России. По-моему, они просто не хотят быть объектом критики, не хотят терять своих болельщиков в России, поэтому они все замалчивают. Мы должны искать спортсменов, которые поддерживают войну, должны представлять доказательства Олимпийскому комитету, и тогда, возможно, если они посчитают, что этого достаточно - их не допустят", - заявил бывший теннисист.

Стаховский также подчеркивает, что Украине будет сложно оправиться от кровопролитной войны и в сфере спорта, поскольку погибли сотни спортсменов.

"Украине будет очень трудно восстановиться. Именно поэтому мы высоко ценим каждого нашего спортсмена, который выступает на соревнованиях, потому что понимаем, что это может быть наша последняя яркая звезда", - сказал Стаховский.

37-летний Стаховский завершил карьеру в 2022 году после поражения в первом круге турнира Australian Open.

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