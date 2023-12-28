Комедия с бразильцем из Латвии Фелипе Габриэлем попала на HBO

На платформе HBO в Латвии доступен литовский фильм Importētais līgavainis ("Импортный жених") - это остроумная комедия о приходе необычного жениха в консервативную семью. Главные роли в фильме исполняют литовская актриса Габриэла Мартиросян и Фелипе Габриэль (Фелипе Габриэль Дос Сантос Ксавьер) - бразильский футболист, рэпер, актер и звезда соцсетей, проживающий в Латвии.
Фильм режиссера Симоны Ашкелавичюс "Импортный жених" - это комедия об остроумных и необычных событиях в семье. Этот фильм является дебютом обоих главных актеров.
В фильме Фелипе играет одного из главных героев - француза Франсуа, влюбленного в красавицу-литовку, которую сыграла Мартиросян. Хотя Фелипе известный в Латвии футболист, инфлюенсер и участник телепроектов, этот опыт съемок для него первый.
"Я впервые принимал участие в съемках фильма, поэтому приложил двойные усилия, работая бок о бок с профессионалами. Например, в день съемок я приехал рано утром и ушел со съемочной площадки почти последним, около часа-двух ночи, потому что изучение сценария на языке, который ты никогда не изучал, очень сложно и отнимает много времени. Однако, несмотря на поздние ночи и усталость, улыбка не исчезла с моего лица", - говорит Габриэль.
В фильме "Импортный жених" будущий тесть выступает против выбора дочери и пытается отговорить ее от замужества. Когда слова не помогают, он прибегает к другим методам - по совету соседа семья будущей жены решает познакомить француза с местными обычаями. Жениху предстоит пройти испытания, подготовленные будущим тестем.
"К удивлению родителей, будущий член семьи - темнокожий мужчина, очень плохо говорящий по-литовски. Эта история мне очень близка, потому что я сам дважды пережил ее.
Отношения с моей первой латышской девушкой распались именно из-за осуждения отца, а вторая моя девушка тоже прекратила общение с отцом и конфликт между ними случился как раз в то время, когда мы начали встречаться. Она сказала, что это совпадение, но я так не думаю", - рассказывает Фелипе.
В комедии сыграли такие литовские актеры как Миндаугс Цапа (Mindaugas Capas), Виталий Моцкевийчуте (Vitalija Mockevičūtė), Инга Норкуте (Inga Norkutė), Вайдот Мартинайтис (Vaidotas Martinaitis), Рафаил Карпис(Rafailas Karpis),Айнис Сторпиштис (Ainis Storpirštis).
Авторы сценария: Аугустин Грициус (Augustinas Gricius), Микола Куциукс (Mykola Kutsyk), Олексий Приходько (Oleksii Prykhodko). Продюсеры - Жилвинс Науокас (Žilvinas Naujokas), Ричард Марцинкус (Ričardas Marcinkus).
Фильм "Импортный жених" доступен на развлекательных платформах HBO, на телевидении Go3, LMT Viedtelevīzijā и Tet TV+.
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