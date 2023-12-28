Комедия с бразильцем из Латвии Фелипе Габриэлем попала на HBO

В фильме Фелипе играет одного из главных героев - француза Франсуа, влюбленного в красавицу-литовку, которую сыграла Мартиросян. Хотя Фелипе известный в Латвии футболист, инфлюенсер и участник телепроектов, этот опыт съемок для него первый.

"Я впервые принимал участие в съемках фильма, поэтому приложил двойные усилия, работая бок о бок с профессионалами. Например, в день съемок я приехал рано утром и ушел со съемочной площадки почти последним, около часа-двух ночи, потому что изучение сценария на языке, который ты никогда не изучал, очень сложно и отнимает много времени. Однако, несмотря на поздние ночи и усталость, улыбка не исчезла с моего лица", - говорит Габриэль.