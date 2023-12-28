Фото, видео ⟩ "Мне стыдно": капитан сборной Латвии после поражения от Канады со счетом 0:10

Капитан юношеской сборной Латвии по хоккею до 20 лет Дан Лочмелис не стал скрывать большого разочарования после поражения со счетом 0:10 от канадских сверстников во второй игре молодежного чемпионата мира в среду, 27 декабря.
"Трудно сказать, не знаю, что ответить", - сказал Лочмелис в послематчевом комментарии пресс-службе Латвийской федерации хоккея (LHF), отвечая на вопрос, что не удалось сделать команде в этом матче.
"Мне очень стыдно, я хочу извиниться перед латвийскими болельщиками. Думаю, многие смотрели игру по телевизору. Обидно, что мы сыграли так. Мы должны подготовиться к следующим двум играм, мы должны показать лучший результат", - сказал капитан.
Видео: Дан Лочмелис после матча с Канадой (на латышском языке)
В первом и втором периодах сборная Латвии создавала голевые моменты, но в третьем периоде игра была слабее, и за последние 20 минут было пропущено пять шайб.
"Трудно сдерживать эмоции при счете 0:5, чтобы попытаться дать отпор", - лаконично сказал Лочмелис о третьем периоде.
Как сообщалось, в первой игре турнира латвийские хоккеисты уступили шведам со счетом 0:6.
"Нам нужно как можно скорее забыть эти две игры. Думаю, нам нужно провести встречу лидеров вместе с тренерами. Нужно поднять дух команды, получить положительную энергию в раздевалке", - предложил капитан.
Сборная Латвии провела две игры за два дня, времени на отдых было мало, но в игре с Канадой Лочмелис не чувствовал усталости. "Мне было несложно играть. Мы играем за Латвию - иди и отдавайся полностью".
В четверг у сборной Латвии выходной, а в пятницу им предстоит встретиться с Финляндией, которая проиграла Германии 3:4 и Канаде 2:5.
В субботу юные латвийские хоккеисты встретятся со своими немецкими сверстниками, которые пока сыграли один матч, обыграв сборную Финляндии.
Четыре лучшие команды подгруппы выйдут в четвертьфинал, а занявший пятое место сыграет одну игру, чтобы остаться в элитном дивизионе.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!