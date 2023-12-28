Фото, видео ⟩ "Мне стыдно": капитан сборной Латвии после поражения от Канады со счетом 0:10

"Трудно сказать, не знаю, что ответить", - сказал Лочмелис в послематчевом комментарии пресс-службе Латвийской федерации хоккея (LHF), отвечая на вопрос, что не удалось сделать команде в этом матче.

"Мне очень стыдно, я хочу извиниться перед латвийскими болельщиками. Думаю, многие смотрели игру по телевизору. Обидно, что мы сыграли так. Мы должны подготовиться к следующим двум играм, мы должны показать лучший результат", - сказал капитан.

Видео: Дан Лочмелис после матча с Канадой (на латышском языке)

В первом и втором периодах сборная Латвии создавала голевые моменты, но в третьем периоде игра была слабее, и за последние 20 минут было пропущено пять шайб.

"Трудно сдерживать эмоции при счете 0:5, чтобы попытаться дать отпор", - лаконично сказал Лочмелис о третьем периоде.

Как сообщалось, в первой игре турнира латвийские хоккеисты уступили шведам со счетом 0:6.