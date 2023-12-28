2024-й: Украину ждет самый тяжелый год войны с Россией

Уходящий год должен был стать переломным для Украины в войне с Россией, но завершается патом - в пользу РФ, указывают эксперты. Следующий, 2024-й, по их мнению, обещает быть самым тяжелым для Киева.
Чтобы понять масштаб изменений в войне России против Украины на пороге 2024 года, стоит вспомнить, что происходило год назад. Тогда президент Украины Владимир Зеленский впервые с момента вторжения России покинул страну. В Вашингтоне он триумфально выступил на заседании обеих палат Конгресса США и передал флаг из Бахмута. Вскоре после этого США и Германия впервые объявили о намерении предоставить Киеву свою современную бронетехнику для контрнаступления ВСУ.
Без миллиона снарядов, но с F-16
Год спустя Бахмут давно потерян украинской армией, битва за него стала самой долгой и кровавой с момента начала войны. Судьбу Бахмута, вероятно, повторит Авдеевка - хорошо укрепленный пригород Донецка. Контрнаступление ВСУ не оправдало надежд, что осенью признало украинское командование в лице главкома ВСУ Валерия Залужного. Президент Зеленский в декабре снова посетил США, но на этот раз его визит носил характер пожарной миссии.
Украинский лидер пытался убедить законодателей-республиканцев разблокировать в Конгрессе пакет помощи Киеву на 61 млрд долларов, однако успеха не добился. Директор Центра изучения Евразии в вашингтонском аналитическом центре Atlantic Council, бывший посол США в Украине Джон Хёрбст винит в этом "небольшую часть Республиканской партии", которая связала поддержку Киева с мерами по ограничению миграции в США. В начале 2024 года решение с вероятностью "выше 50 процентов" будет найдено, прогнозирует экс-дипломат в подкасте DW "Геофактор".
Запад сейчас не только не обещает Украине нового оружия, но и срывает графики поставок уже обещанного. ЕС признал, что до марта 2024 года не успеет передать Киеву 1 млн единиц боеприпасов. Исключение из общей тенденции - истребители F-16. Украинские пилоты завершают обучение, первые самолеты могут быть переданы Киеву в ближайшее время. Они, как считается, усилят возможности ВСУ, но перелома в войне от их передачи эксперты уже не ждут. Джон Хёрбст назвал "горькой шуткой" планы западных стран передать Украине десятки истребителей, когда ей требуются сотни. Это же касается и других видов вооружений.
Трещины в западной солидарности
"Ультиматум" главкома ВСУ Валерия Залужного "пока не сработал", полагает историк, профессор Центрально-Европейского университета в Вене Александр Эткинд. Так он оценил статью Залужного в ноябрьском номере журнала The Economist, вызвавшую резонанс как в Украине, так и за рубежом. Залужный написал, что ситуация на фронте близка к патовой и что прорыв для ВСУ почти невозможен без поставок новых видов оружия.
На второй год после вторжения РФ западная поддержка Украины сначала вышла на пик. Было поставлено много новых систем вооружения, но в ограниченном количестве. Хёрбст считает, что за этим стоит "робость" двух ключевых игроков - США и Германии, которые, как он выразился, опасаются угроз РФ применить против Украины ядерное оружие.
В 2023 году солидарность Запада с Киевом начала давать трещины не только в США, где фактически стартовала предвыборная президентская гонка. В ЕС сразу несколько стран Восточной Европы ограничили импорт украинской сельхозпродукции, причем некоторые из них перешли к блокаде пограничных переходов для большегрузных автомобилей из Украины. Киев, похоже, был к этому не готов. Под конец года проблема почти снята, но риск ее усиления остается.
Военные успехи Киева: беспилотники в Москве и удары по Крыму
Наиболее тревожным моментом эксперты считают трещины в позиции руководства самой Украины, хотя Джон Хёрбст все же полагает, что разногласия в Вашингтоне еще опаснее для нее. На фоне неудачного контрнаступления, завышенных ожиданий и сомнений в продолжении западной поддержки в Киеве, по оценкам наблюдателей, возникло заметное напряжение между президентом Зеленским и главкомом Залужным. До этого обвинения в коррупции в министерстве обороны привели к смене его руководителя. Главным испытанием для нового министра Рустема Умерова в начале 2024 года, судя по всему, обещает стать расширение и ужесточение правил мобилизации.
Военные успехи Украины в 2023 году, к которым эксперты относят удары по аэродромам в глубине России, атаки дронов по Москве, а также удары по военным целям в Крыму, ослабление Черноморского флота и прорыв зерновой блокады, по их оценкам, не изменили ситуацию на фронте в целом. А война Израиля против ХАМАС показала, что внимание и ресурсы Запада могут отвлечь другие конфликты. Одним из немногих позитивных для Киева моментов под конец уходящего года наблюдатели называют решение лидеров Евросоюза о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Но и его омрачило то, что вопрос о выделении 50 млрд евро помощи, в которой остро нуждается Киев, остается открытым из-за негативной позиции Венгрии.
С таким багажом 2024 год, прогнозируют наблюдатели, обещает быть самым тяжелым за весь период войны РФ против Украины, которая для Киева началась с аннексии Крыма. Усталость общества от войны очевидно усиливается как в самой Украине, так и в странах, которые ее поддерживают. Прорыва на фронте аналитики уже не ждут, а популярность Зеленского падает. Киевский международный институт социологии (КМИС) в декабре 2023 года зафиксировал доверие украинцев к президенту на уровне 62%. Год назад этот показатель составлял 86%.
"Путин может стать победителем"
Главным риском для Киева в новом году эксперты считают президентские выборы в США, в результате которых хозяином Белого дома может снова стать республиканец Дональд Трамп или кто-то из его сторонников. В таком случае обозреватели ожидают радикального сокращения военной помощи США Украине. "Это самый опасный момент в российской войне против Украины", - предупреждает Джон Хёрбст. По его словам, без американской помощи Киеву "Путин может стать победителем".
Европа готовится увеличить свою помощь, но полностью взять на себя долю США, вероятно, не сможет. На этом фоне в Киеве все реже говорят о надеждах на юбилейный саммит НАТО летом 2024 года в Вашингтоне. Решение о принятие Украины в альянс может стать более далекой перспективой.
В лучшем случае, отмечают эксперты, 2024-й может стать годом позиционной войны, в худшем - внутренние конфликты и недостаточная поддержка Западом могут привести к оккупации все больших территорий на востоке и юге Украины - в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
Замораживание боевых действий не остановит войну?
Возможно ли в таких условиях замораживание боевых действий ценой территориальных уступок России, о чем периодически размышляют на Западе? Под конец второго года войны такой сценарий многие наблюдатели по-прежнему считают маловероятным. "Путин хочет не заморозки, а победы, политического краха руководства Украины, конца украинской демократии", - говорит Александр Эткинд.
Некоторые в Киеве и на Западе надеются на изменения в самой России, где президент Владимир Путин в марте 2024 года планирует избраться на очередной срок. Александр Эткинд не исключает, что Россия может повторить судьбу Австро-Венгрии в Первой мировой войне. "Но без военного поражения России эти надежды напрасны", - уточняет историк. И прогнозирует, что даже в случае перемирия и смены правительства в Киеве война перейдет в другую фазу, может стать партизанской, но полностью не прекратится.