2024-й: Украину ждет самый тяжелый год войны с Россией

Запад сейчас не только не обещает Украине нового оружия, но и срывает графики поставок уже обещанного. ЕС признал, что до марта 2024 года не успеет передать Киеву 1 млн единиц боеприпасов. Исключение из общей тенденции - истребители F-16. Украинские пилоты завершают обучение, первые самолеты могут быть переданы Киеву в ближайшее время. Они, как считается, усилят возможности ВСУ, но перелома в войне от их передачи эксперты уже не ждут. Джон Хёрбст назвал "горькой шуткой" планы западных стран передать Украине десятки истребителей, когда ей требуются сотни. Это же касается и других видов вооружений.

Трещины в западной солидарности

"Ультиматум" главкома ВСУ Валерия Залужного "пока не сработал", полагает историк, профессор Центрально-Европейского университета в Вене Александр Эткинд. Так он оценил статью Залужного в ноябрьском номере журнала The Economist, вызвавшую резонанс как в Украине, так и за рубежом. Залужный написал, что ситуация на фронте близка к патовой и что прорыв для ВСУ почти невозможен без поставок новых видов оружия.

На второй год после вторжения РФ западная поддержка Украины сначала вышла на пик. Было поставлено много новых систем вооружения, но в ограниченном количестве. Хёрбст считает, что за этим стоит "робость" двух ключевых игроков - США и Германии, которые, как он выразился, опасаются угроз РФ применить против Украины ядерное оружие.