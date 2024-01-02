Видео, фото ⟩ Как Вайкуле, Брежнева и другие звезды встречали Новый год

Новый 2024 год уже вступил в свои законные права. Пришло время заглянуть в аккаунты знаменитостей. Как они встретили праздник?
Татьяна Мингалимова встретила Новый год с танцами
Вот такой сказочный Новый год у Светланы Лободы
Яна Брук и ее итоги года
Новогодняя София Стужук
Поздравление от Евгения Чичваркина
Очаровательная Рената Литвинова с котом
Праздничный Александр Филиппенко
Амината показала, как собирается на праздник
Андрей Макаревич и "Машина времени" поздравили своих слушателей
Лайма Вайкуле тоже поздравила с Новым годом
Новогодние эмоции от Веры Брежневой
Майя Силова под елочкой
Поздравление от Интарса Бусулиса
Артур Смольянинов о любви в Новый год
Маркус Рива провожал 2023 год в Египте
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!