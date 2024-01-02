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Видео, фото ⟩ Как Вайкуле, Брежнева и другие звезды встречали Новый год

rus.tvnet.lv
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Фото: Instagram/ коллаж RUS TVNET

Новый 2024 год уже вступил в свои законные права. Пришло время заглянуть в аккаунты знаменитостей. Как они встретили праздник?

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