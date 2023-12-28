В России пассажирский самолет по ошибке сел на замерзшую реку

Самолет Polar Airlines благополучно приземлился на замерзшей реке. Сообщается, что на борту находились 30 пассажиров и 4 члена экипажа.

"По предварительной информации, причиной происшествия стала ошибка экипажа при управлении самолетом", - сказано в сообщении пресс-секретаря Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Самолет "Ан-24" приземлился за пределами взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка. Никто не пострадал", - говорится в кратком сообщении Polar Airlines об инциденте.

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