Новая информация о ежедневном уходе за Михаэлем Шумахером

Шумахер ни разу не появлялся на публике после инцидента на лыжах в конце 2013 года. Семья бывшего пилота разрешает посещать его лишь очень узкому кругу друзей.

На протяжении многих лет информации о состоянии здоровья легендарного пилота и процедурах восстановления было мало. По данным немецкой газеты Bild, Шумахера возили на автомобиле Mercedes, чтобы стимулировать его мозговую деятельность с помощью знакомых звуков.

Учитывая, что Шумахер много лет был автогонщиком и завершил карьеру в F-1 непосредственно за рулем Mercedes, такой шаг мог бы способствовать возвращению воспоминаний о прошлом Шумахера.

Также выяснилось, что за Шумахером ухаживает бригада из 15 специалистов, включая врачей и массажистов. Эта команда специалистов заботится о Шумахере 24 часа в сутки.

За свою карьеру в F-1 Шумахер одержал 91 победу, что было абсолютным рекордом до сезона 2020 года, когда его превзошел пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!