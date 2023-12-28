Чт, 28.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Российский дипломат открыл, какая страна пострадает первой в случае конфликта России и НАТО

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов Фото: Reuters/ScanPix

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал, что в случае эскалации отношений между Россией и НАТО Финляндия пострадает первой, сообщает информационное агентство Reuters.

"Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай Бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия", - сказал Ульянов.

Ранее сообщалось, что Россия предупредила Финляндию после того, как Хельсинки подписали новый договор об обороне, предоставляющий США широкий доступ к границе Финляндии с Россией.

Финляндия вступила в НАТО в этом году, что, по мнению России, превратило ее во "враждебную" страну.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх