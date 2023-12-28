Российский дипломат открыл, какая страна пострадает первой в случае конфликта России и НАТО

"Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай Бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия", - сказал Ульянов.

Ранее сообщалось, что Россия предупредила Финляндию после того, как Хельсинки подписали новый договор об обороне, предоставляющий США широкий доступ к границе Финляндии с Россией.

Финляндия вступила в НАТО в этом году, что, по мнению России, превратило ее во "враждебную" страну.

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