Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону провела Рождество в подвале

Семья Эберг проводила рождественский вечер в большом кругу, но без Ханны. На празднике была и ее сестра Эльвира Эберг, которая также одерживала победы на нескольких этапах розыгрыша Кубка мира. Кроме того, с семьей был Мартин Понсилуома, который также является биатлонистом высокого класса. Он - супруг Ханны.

"Рождество отпраздновала вместе с собаками своих родителей в подвале. Хотя бы они не бегали от меня, как будто у меня чума", - в шутку газете VG сказала Ханна.

Она наслаждалась рождественским ужином в спокойной атмосфере в подвале. "Мартин принес мне еду, положил ее на лестницу. Ужинали в разных местах, однако позже вечером собрались вместе. Эльвира приготовила десерт, и позже дарили рождественские подарки", - рассказала Ханна.

Сезон Кубка мира по биатлону вернется после рождественских каникул на новой неделе, когда соревнования пройдут на трассе Оберхофа. Пока неизвестно, будет ли Эберг достаточно здорова для участия.

"Я не тяжело больна, я только простудилась. В этом нет ничего опасного, но я не полностью здорова. Сейчас не могу тренироваться, и это меня расстраивает, так как время на месте не стоит", - добавила 28-летняя спортсменка.

За время своей карьеры Эберг завоевала две олимпийские золотые медали - одну в 2018 году в индивидуальной дисциплине на 15 км, а вторую - четыре года спустя в эстафете 4х6 км со сборной Швеции.

На чемпионатах мира Эберг завоевала 10 медалей, три из которых - золотые.

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