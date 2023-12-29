Видео ⟩ Очередная победа в матче НБА: Порзиньгис установил рекорд сезона по набранным очкам

"Селтикс" дома со счетом 128:122 (27:30, 20:36, 35:16, 26:26, 20:14) победили "Детройт Пистонс", нанеся сопернику 28-е поражение подряд.

Порзиньгис провел на площадке 35 минут и 53 секунды, реализовал три из девяти трехочковых бросков, девять из 12 двухочковых бросков и шесть из семи штрафных. На его счету также восемь подборов, одна результативная передача, один перехват, одна ошибка и четыре замечания. Матч он завершил с показателем +/- +12.

Для латвийского баскетболиста 35 набранных очков - новый рекорд в майке "Селтикс". В свою очередь больше всего очков в карьере НБА он набрал прошлой весной, когда в рядах "Вашингтон Визардс" он отметился 43 очками в матче против "Атланта Хокс".

В рядах "Селтикс" самым результативным был Порзиньгис, еще 31 очко и 10 результативных передач на счету Джейсона Тейтама, а Дерк Уайт набрал 23 очка.

"Селтикс" с 24 победами в 30 матчах занимает первое место в Восточной конференции и следующую игру проведет в пятницу, когда примет на своем поле "Торонто Рэпторс".

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