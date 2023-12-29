Второй штат США запретил Трампу баллотироваться

Пресс-секретарь штаба Стивен Чонг назвал Беллоз «сверхпредвзятой демократкой, поддерживающей Байдена» и заявил, что она вмешивается в процесс выборов.

По словам Чонга, штаб Трампа быстро подаст жалобу в суд штата Мэн.

Противники Трампа предприняли попытки запретить ему баллотироваться на основании 14-й поправки в нескольких штатах.

Суды в Мичигане и Миннесоте отклонили их иски. Верховный суд Колорадо принял положительное решение голосами четырех судей против трех.

Во всех этих случаях решения будут оспорены в Верховном суде США. При этом американские юристы отмечают, что представителям Колорадо будет нелегко отстоять решение своего суда, поскольку в Верховном суде США перевес — у судей консервативных взглядов.

Если запрет в каком-либо штате или штатах останется в силе, то Трамп автоматически лишится голосов выборщиков от этого штата или штатов.

На выборах президента США голоса всех выборщиков штата отходят тому кандидату, который набрал в этом штате большинство, вне зависимости от того, сколько получили конкуренты. Всего выборщиков 538, у штата Колорадо - 10 из них, у штата Мэн - четыре.

14-я поправка к Конституции США была принята в XIX веке, после Гражданской войны, с тем, чтобы не допустить возвращения во власть деятелей Конфедерации южных штатов, желавших отделения от Севера.