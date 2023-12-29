Видео ⟩ Новый массированный удар по Украине: погибли не менее 26 человек

Днепровский новостной Telegram-канал "Дніпро Оперативний| Війна" пишет, что в городе горит торговый центр и, возможно, есть погибшие. Позднее подтвердилась информация о двух погибших, во время разбора завалов их число выросло до четырех, позднее - до пяти. На месте разрушенного склада в украинской столице нашли тело шестого погибшего. Восемь человек удалось спасти, сообщили в ведомстве. Спасательные работы продолжаются.

По словам мэра города Виталия Кличко, в Шевченковском районе Киева три человека, по предварительным данным, находились под завалами поврежденного обломками ракеты складского помещения, еще трех человек удалось вытащить.

В результате удара также было повреждено здание станции метро "Лукьяновская", которая работает как убежище, пишет "Медуза".

"Последствия ракетной атаки. По предварительным данным, в столице уже 17 пострадавших. Информация уточняется и обновляется", — заявил глава городской военной администрации Сергей Попко.

По состоянию на 15:35 по киевскому времени, 30 человек в результате атаки пострадали.

В Харькове в результате атаки погибли люди

В результате ударов по Харькову погиб мужчина в возрасте около 35 лет, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Восемь человек получили ранения, медики оказывают помощь на месте", - отметил он в Telegram.