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Видео ⟩ Новый массированный удар по Украине: погибли не менее 26 человек

Дополнено в 18:00
rus.tvnet.lv
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Последствия российской атаки в Одесской области. 27 декабря 2023 года
Последствия российской атаки в Одесской области. 27 декабря 2023 года Фото: Reuters

Утром в пятницу, 29 декабря, после ночных ударов по городам Украины воздушная тревога снова была объявлена по всей стране, пишут украинские СМИ. Погибли не менее 26 человек, пострадали - более 120.

Ночью и утром 29 декабря Россия выпустила по Украине не менее 158 ракет различных типов и беспилотников. В ВСУ заявили, что сбиты 27 дронов и 87 крылатых ракет. В результате обстрелов, по данным украинских властей, погибли не менее 18 человек.

Так, СМИ сообщили о взрывах в Днепре, Запорожье и Киеве, Харькове, в Одесской области. Русская служба ВВС отмечает вал сообщений о движении российских ракет на Николаев, на Одесскую область, на Кривой Рог, Кропивницкий, а также в направлении западных областей.

Сообщается о погибших в Киеве (6 человек), Днепре (6 человек), Одессе (не менее трех человек), Харькове (3 человека), Львове (1 человек) и Запорожье (7 человек). Десятки человек пострадали.

Взрывы в Киеве

Киевская военная администрация сообщает о падении обломков сбитых ракет в нескольких местах столицы. "Предварительно, есть загорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется", - сообщила администрация в Telegram.

Днепровский новостной Telegram-канал "Дніпро Оперативний| Війна" пишет, что в городе горит торговый центр и, возможно, есть погибшие. Позднее подтвердилась информация о двух погибших, во время разбора завалов их число выросло до четырех, позднее - до пяти. На месте разрушенного склада в украинской столице нашли тело шестого погибшего. Восемь человек удалось спасти, сообщили в ведомстве. Спасательные работы продолжаются.

По словам мэра города Виталия Кличко, в Шевченковском районе Киева три человека, по предварительным данным, находились под завалами поврежденного обломками ракеты складского помещения, еще трех человек удалось вытащить. 

В результате удара также было повреждено здание станции метро "Лукьяновская", которая работает как убежище, пишет "Медуза".

"Последствия ракетной атаки. По предварительным данным, в столице уже 17 пострадавших. Информация уточняется и обновляется", — заявил глава городской военной администрации Сергей Попко.

По состоянию на 15:35 по киевскому времени, 30 человек в результате атаки пострадали. 

В Харькове в результате атаки погибли люди

В результате ударов по Харькову погиб мужчина в возрасте около 35 лет, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Восемь человек получили ранения, медики оказывают помощь на месте", - отметил он в Telegram.

По его словам, в городе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры — это медицинское учреждение, склады, гражданские предприятия.

Позже число погибших выросло до трех.

Во Львове погиб человек

Как сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий, во Львове в результате попадания по жилому дому погиб человек, еще трое пострадали.

"Львов. Жилой дом на улице Хоткевича. Из-за ракетного удара один человек погиб, трое раненых. Информация дополняется", - написал он.

Кроме того, в городе в результате атаки пострадали детский сад и школы.

Комментарий главы офиса президента Украины Андрея Ермака

"Массированная атака террористов, снова по нашим городам летят ракеты, атака по гражданским. Украине необходима поддержка, - цитирует Ермака Русская служба ВВС. - Мы будем еще крепче, делаем все, чтобы укреплять наш воздушный щит. Но мир должен видеть, что нам нужно больше поддержки и сил для того, чтобы остановить этот террор".

Комментарий ВСУ

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Россия в новой массированной воздушной атаке на страну использовала все виды ракет и дроны, кроме "Калибров".

По его словам, были использованы гиперзвуковые "Кинжалы", баллистические и крылатые ракеты других видов, ракеты С-300, а также авиационные Х-22 или Х-32 и беспилотники.

Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали ракеты Х-101/Х-505, передает слова представителя Воздушных сил издание "Бабель".

"Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели", - отметил Игнат.

Заявление Зеленского

"Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города. Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита.

К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям. Мои соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим.

Мы обязательно ответим террористам на их удары. И мы будем бороться, чтобы обеспечить безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу. Российский террор должен проиграть — и именно так будет", - заявил президент Украины.

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