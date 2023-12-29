Утром в пятницу, 29 декабря, после ночных ударов по городам Украины воздушная тревога снова была объявлена по всей стране, пишут украинские СМИ.
Видео ⟩ Новый массированный удар по Украине: взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Львове и других городах
Ночью и утром 29 декабря Россия выпустила по Украине не менее 158 ракет различных типов и беспилотников. В ВСУ заявили, что сбиты 27 дронов и 87 крылатых ракет. В результате обстрелов, по данным украинских властей, погибли не менее 18 человек.
Так, СМИ сообщили о взрывах в Днепре, Запорожье и Киеве, Харькове, в Одесской области. Русская служба ВВС отмечает вал сообщений о движении российских ракет на Николаев, на Одесскую область, на Кривой Рог, Кропивницкий, а также в направлении западных областей.
Сообщается о погибших в Киеве (3 человека), Днепре (5 человек), Одессе (не менее трех человек), Харькове (3 человека), Львове (1 человек) и Запорожье (4 человека). Десятки человек пострадали.
The most massive and violent attack on Ukraine in months. Russia planned this for months, stockpiling missiles and waiting for the moment to strike.— Maria Avdeeva (@maria_avdv) December 29, 2023
Video from Dnipro. Kharkiv, Kyiv, Lviv heavily hit. More details as they emerge
1/ pic.twitter.com/xDeAumaRdj
Взрывы в Киеве
Киевская военная администрация сообщает о падении обломков сбитых ракет в нескольких местах столицы.
"Предварительно, есть загорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется", — сообщила администрация в Telegram.
🇺🇦 Moments, kad krievijas okupantu apšaudes laikā raķete trāpa būvējamā daudzstāvu ēkā Kijivā.#Kijiva #Ukraina #krievija pic.twitter.com/27raIu4fBs— BreakingLV (@breakinglv) December 29, 2023
Днепровский новостной Telegram-канал "Дніпро Оперативний| Війна" пишет, что в городе горит торговый центр и, возможно, есть погибшие. Позднее подтвердилась информация о трех погибших.
По словам мэра города Виталия Кличко, в Шевченковском районе Киева три человека, по предварительным данным, находятся под завалами поврежденного обломками ракеты складского помещения, еще трех человек удалось вытащить. Кроме того, известно о семи пострадавших в Киеве.
В результате удара также было повреждено здание станции метро "Лукьяновская", которая работает как убежище, пишет "Медуза".
"Последствия ракетной атаки. По предварительным данным, в столице уже 17 пострадавших. Информация уточняется и обновляется", — заявил глава городской военной администрации Сергей Попко.
В Харькове в результате атаки погибли люди
В результате ударов по Харькову погиб мужчина в возрасте около 35 лет, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"Восемь человек получили ранения, медики оказывают помощь на месте", - отметил он в Telegram.
По его словам, в городе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры — это медицинское учреждение, склады, гражданские предприятия.
Позже число погибших выросло до трех.
Во Львове погиб человек
Как сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий, во Львове в результате попадания по жилому дому погиб человек, еще трое пострадали.
"Львов. Жилой дом на улице Хоткевича. Из-за ракетного удара один человек погиб, трое раненых. Информация дополняется", - написал он.
Кроме того, в городе в результате атаки пострадали детский сад и школы.
Садовий показав наслідки атаки РФ на Львів: "Станом на зараз відомо про одного загиблого внаслідок ракетного удару.— Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 29, 2023
8 людей поранено".
Пошкоджено 3 школи та дитячий садок, повідомив він pic.twitter.com/Dde8vehj4m
Комментарий главы офиса президента Украины Андрея Ермака
"Массированная атака террористов, снова по нашим городам летят ракеты, атака по гражданским. Украине необходима поддержка, - цитирует Ермака Русская служба ВВС. - Мы будем еще крепче, делаем все, чтобы укреплять наш воздушный щит. Но мир должен видеть, что нам нужно больше поддержки и сил для того, чтобы остановить этот террор".
Комментарий ВСУ
Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Россия в новой массированной воздушной атаке на страну использовала все виды ракет и дроны, кроме "Калибров".
По его словам, были использованы гиперзвуковые "Кинжалы", баллистические и крылатые ракеты других видов, ракеты С-300, а также авиационные Х-22 или Х-32 и беспилотники.
Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали ракеты Х-101/Х-505, передает слова представителя Воздушных сил издание "Бабель".
"Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели", - отметил Игнат.
Заявление Зеленского
"Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города. Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита.
К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям. Мои соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим.
Мы обязательно ответим террористам на их удары. И мы будем бороться, чтобы обеспечить безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу. Российский террор должен проиграть — и именно так будет", - заявил президент Украины.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!