Видео ⟩ Новый массированный удар по Украине: взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Львове и других городах

"Предварительно, есть загорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется", — сообщила администрация в Telegram.

Днепровский новостной Telegram-канал "Дніпро Оперативний| Війна" пишет, что в городе горит торговый центр и, возможно, есть погибшие. Позднее подтвердилась информация о трех погибших.

По словам мэра города Виталия Кличко, в Шевченковском районе Киева три человека, по предварительным данным, находятся под завалами поврежденного обломками ракеты складского помещения, еще трех человек удалось вытащить. Кроме того, известно о семи пострадавших в Киеве.

В результате удара также было повреждено здание станции метро "Лукьяновская", которая работает как убежище, пишет "Медуза".

"Последствия ракетной атаки. По предварительным данным, в столице уже 17 пострадавших. Информация уточняется и обновляется", — заявил глава городской военной администрации Сергей Попко.

В Харькове в результате атаки погибли люди

В результате ударов по Харькову погиб мужчина в возрасте около 35 лет, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Восемь человек получили ранения, медики оказывают помощь на месте", - отметил он в Telegram.

По его словам, в городе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры — это медицинское учреждение, склады, гражданские предприятия.

Позже число погибших выросло до трех.

Во Львове погиб человек