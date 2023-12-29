Утром в пятницу, 29 декабря, после ночных ударов по городам Украины воздушная тревога снова была объявлена по всей стране, пишут украинские СМИ.
Видео ⟩ Новый массированный удар по Украине: взрывы прозвучали в Киеве, Херсоне, Львове и других городах
Так, СМИ сообщили о взрывах в Днепре, Запорожье и Киеве, в Одесской области. Русская служба ВВС отмечает вал сообщений о движении российских ракет на Николаев, на Одесскую область, на Кривой Рог, Кропивницкий, а также в направлении западных областей.
Сообщается о погибших в Днепре (4 человека), Одессе (2 человека), Херсоне и Львове (по 1 человеку).
The most massive and violent attack on Ukraine in months. Russia planned this for months, stockpiling missiles and waiting for the moment to strike.— Maria Avdeeva (@maria_avdv) December 29, 2023
Video from Dnipro. Kharkiv, Kyiv, Lviv heavily hit. More details as they emerge
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Взрывы в Киеве
Киевская военная администрация сообщает о падении обломков сбитых ракет в нескольких местах столицы.
"Предварительно, есть загорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется", — сообщила администрация в Telegram.
🇺🇦 Moments, kad krievijas okupantu apšaudes laikā raķete trāpa būvējamā daudzstāvu ēkā Kijivā.#Kijiva #Ukraina #krievija pic.twitter.com/27raIu4fBs— BreakingLV (@breakinglv) December 29, 2023
Днепровский новостной Telegram-канал "Дніпро Оперативний| Війна" пишет, что в городе горит торговый центр и, возможно, есть погибшие.
По словам мэра города Виталия Кличко, в Шевченковском районе Киева три человека, по предварительным данным, находятся под завалами поврежденного обломками ракеты складского помещения, еще трех человек удалось вытащить. Кроме того, известно о семи пострадавших в Киеве.
В результате удара также было повреждено здание станции метро "Лукьяновская", которая работает как убежище, пишет "Медуза".
"Последствия ракетной атаки. По предварительным данным, в столице уже 17 пострадавших. Информация уточняется и обновляется", — заявил глава городской военной администрации Сергей Попко.
В Харькове в результате атаки погиб человек
В результате ударов по Харькову погиб мужчина в возрасте около 35 лет, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"Восемь человек получили ранения, медики оказывают помощь на месте", - отметил он в Telegram.
По его словам, в городе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры — это медицинское учреждение, склады, гражданские предприятия.
Во Львове погиб человек
Как сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий, во Львове в результате попадания по жилому дому погиб человек, еще трое пострадали.
"Львов. Жилой дом на улице Хоткевича. Из-за ракетного удара один человек погиб, трое раненых. Информация дополняется", - написал он.
Кроме того, в городе в результате атаки пострадали детский сад и школы.
Садовий показав наслідки атаки РФ на Львів: "Станом на зараз відомо про одного загиблого внаслідок ракетного удару.— Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 29, 2023
8 людей поранено".
Пошкоджено 3 школи та дитячий садок, повідомив він pic.twitter.com/Dde8vehj4m
Комментарий главы офиса президента Украины Андрея Ермака
"Массированная атака террористов, снова по нашим городам летят ракеты, атака по гражданским. Украине необходима поддержка, - цитирует Ермака Русская служба ВВС. - Мы будем еще крепче, делаем все, чтобы укреплять наш воздушный щит. Но мир должен видеть, что нам нужно больше поддержки и сил для того, чтобы остановить этот террор".
Комментарий ВСУ
Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Россия в новой массированной воздушной атаке на страну использовала все виды ракет и дроны, кроме "Калибров".
По его словам, были использованы гиперзвуковые "Кинжалы", баллистические и крылатые ракеты других видов, ракеты С-300, а также авиационные Х-22 или Х-32 и беспилотники.
Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали ракеты Х-101/Х-505, передает слова представителя Воздушных сил издание "Бабель".
"Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели", - отметил Игнат.
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