Шантажировал и сексуально использовал подростка: прокуратуре переданы материалы дела против флорбольного судьи

В ноябре 2022 года в Госполицию поступило заявление от спортивного клуба о распространении среди его членов порнографических видеоматериалов. Полиция в ходе расследования выяснила, что на видео запечатлены 15-летний игрок клуба и мужчина 2003 года рождения, который одновременно являлся судьей и членом клуба.

Мужчина вступил в контакт с потерпевшим, используя поддельный профиль в социальной сети и выдавая себя за несовершеннолетнюю девушку. В ходе переписки он попросил подростка прислать ему свои интимные фото, что тот и сделал.

Через некоторое время подозреваемый, продолжая скрывать свою личность, попросил жертву прислать ему фотографии и видеозаписи своих сексуальных действий. Затем он начал шантажировать жертву, угрожая, что распространит присланные им компрометирующие видео, если тот не выполнит указания мужчины.

Позже подозреваемый несколько раз встречался с подростком и с помощью шантажа заставлял совершать с ним действия сексуального характера. Подросток, стыдясь произошедшего, никому не сообщил о случившемся.

Несмотря на то, что подросток выполнял все указания мужчины, тот все равно распространил в социальных сетях видеофайлы с изображением жертвы.

Полиция просит прокуратуру привлечь подозреваемого к уголовной ответственности за совершение 12 особо тяжких и одного менее тяжкого преступления на сексуальной почве, а именно за насильственные действия сексуального характера и скачивание файла с детской порнографией.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!