Видео ⟩ Шансов нет, но они есть: спортсменка из Эстонии пробует самостоятельно пробиться на Олимпиаду

"В Гонконге мы общались со сборной Украины, ребята были сильно удивлены нашими порядками, - смеется тренер. - Им - и это в условиях войны! - страна оплачивает все: и участие в соревнованиях, и проезд, и проживание. При этом некоторые спортсмены сборной живут не в Украине. А мы все за свой счет - Карина, например, работала все лето, чтобы накопить на поездку в Гонконг. Как можно тренироваться, если ты параллельно еще учишься и работаешь? У нее это получилось, но какой ценой? И на сколько ее хватит в таком ритме? Несколько лет назад мы получали субсидии от ЭОК, но потом все прекратилось, поэтому мы сейчас пытаемся пробиться сами, но это очень непросто - мы просто не можем себе позволить выезжать на все нужные соревнования. Обидно, что у Карины великолепные результаты по итогам всех состязаний, на которых она выступает, но баллов по-прежнему не хватает".