На минувшей неделе в Гонконге состоялись соревнования по брейк-дансу, на которых выступала и представительница Эстонии Карина Екименко. Соревнования были крайне важными для спортсменов, поскольку на них можно было набрать баллы для квалификации на Олимпийские игры в Париже. По итогам первого тура 18-летняя спортсменка из Эстонии заняла второе место, пишет Rus.Postimees.
Видео ⟩ Шансов нет, но они есть: спортсменка из Эстонии пробует самостоятельно пробиться на Олимпиаду
Парижская Олимпиада, которая пройдет летом 2024 года, станет особенной - впервые на ней будет представлена такая спортивная дисциплина, как брейк. И хотя скептики сомневаются, что этот вид спорта закрепится и станет постоянной олимпийской дисциплиной, среди самих спортсменов все серьезно: отборы ведутся на высшем уровне, а за право представить свою страну на Олимпиаде бьются команды из десятков стран.
"Соревнования, которые прошли в Гонконге, были в какой-то степени даже серьезнее чемпионата мира, - рассказывает тренер Карины Вадим Силиченко. - На чемпионате мира выбирали 32 сильнейших спортсменов из 90 стран-участниц, а в Гонконг мы приехали, уже зная, что отобраны 16 сильнейших участниц и на этом этапе будут отбираться лишь 16 - то есть лучшие из лучших. Конкуренция велась среди 60 стран.
По итогам первого тура Карина заняла второе место, опередив многих известных спортсменов. В общем зачете она заняла 19-е место, то есть, если откинуть 16 уже отобранных спортсменов, которым не нужно было набирать баллы, она заняла третье место".
Эстония на Олимпиаде?
Получается, что спортсменка может пройти на Олимпиаду и представлять Эстонию в этой дисциплине? Но, как оказалось, все не так просто.
"Брейк вошел в олимпийскую систему достаточно стремительно, поэтому сейчас пока еще все сырое и неотработанное, - поясняет Силиченко. - Мы в итоге оказались в достаточно необычной ситуации: несмотря на отличное выступление, по количеству заработанных баллов Карина не может еще претендовать на Олимпиаду".
Отбор на Олимпийские игры будут вести среди 40 сильнейших танцоров мира, из которых отберут десять - которые и выступят в Париже. Лучшие определяются по количеству набранных баллов. И если спортсмен не ездит на соревнования, где можно набрать необходимые баллы, то он соответственно не может попасть и на Олимпиаду - неважно, какой у него уровень.
"Соревнования и баллы решают все, поэтому, конечно, обидно, что Карина, несмотря на ее уровень - в Гонконге это мы доказали в очередной раз, она выступала лучше многих признанных спортсменов - пока не набрала достаточного количества очков", - говорит тренер. Одной из причин сложившейся ситуации является отсутствие денег.
"Мы в парадоксальной ситуации, - рассказывает Вадим Силиченко. - Все, что мы сейчас делаем, делаем за свой счет. Государственной поддержки и поддержки от Эстонского олимпийского комитета у нас нет до сих пор, несмотря на то, что осенью, казалось бы, ситуация получила разрешение".
Напомним, что довольно долгое время в Эстонии наблюдался достаточно любопытный парадокс - существовали сразу две танцевальные организации - ETSL и ETSÜ. Для того, чтобы иметь возможность представлять Эстонию на международном уровне и получать поддержку от ЭОК, нужно было входить в международную танцевальную организацию. В какой-то момент получилось так, что ETSL оказалась в составе ЭОК, но при этом была исключена из состава международной федерации WDSF (и не могла тем самым рассчитывать на поддержку ЭОК), а ETSÜ, входившая в состав международной организации и имеющая право рассчитывать на поддержку ЭОК, в состав эстонской организации не входила.
"Осенью на собрании Эстонского олимпийского комитета этот вопрос наконец-то решили, ETSL исключили из состава организаций ЭОК, но нашу организацию - ETSÜ так в ЭОК и не приняли, - говорит Силиченко. - В итоге мы оказались подвешенными в воздухе и сейчас, помимо остальных вопросов, придется решать и этот".
Не очень понятный статус эстонских брейкеров лишает их достаточно важного - финансирования. Из-за отсутствия поддержки спортсмены не могут выезжать на многие важные соревнования и тем самым лишаются шансов набрать нужное для квалификации количество баллов.
"В Гонконге мы общались со сборной Украины, ребята были сильно удивлены нашими порядками, - смеется тренер. - Им - и это в условиях войны! - страна оплачивает все: и участие в соревнованиях, и проезд, и проживание. При этом некоторые спортсмены сборной живут не в Украине. А мы все за свой счет - Карина, например, работала все лето, чтобы накопить на поездку в Гонконг. Как можно тренироваться, если ты параллельно еще учишься и работаешь? У нее это получилось, но какой ценой? И на сколько ее хватит в таком ритме? Несколько лет назад мы получали субсидии от ЭОК, но потом все прекратилось, поэтому мы сейчас пытаемся пробиться сами, но это очень непросто - мы просто не можем себе позволить выезжать на все нужные соревнования. Обидно, что у Карины великолепные результаты по итогам всех состязаний, на которых она выступает, но баллов по-прежнему не хватает".
Ради чего?
Уже через месяц шансы пробиться на Олимпиаду для брейкеров исчезнут. Был ли смысл так упираться и есть ли у Карины возможность все-таки вытащить свой счастливый билет?
"Скажем так. Мы принимали решение вступить в борьбу за олимпийские путевки не просто так - нам обещали поддержку, несмотря на разногласия среди двух организаций. И, как я говорил, поддержка первоначально была - благодаря ЭОК мы сумели выступить на соревнованиях в Сеуле, съездили в Испанию, … Везде демонстрировали высокий уровень Но если бы мы знали, что в итоге окажемся в одиночестве и будем выгребать самостоятельно, конечно, подумали бы, нужно ли вообще вкладываться настолько сильно: и морально, и финансово.
Сейчас уже азарт, нужно пройти весь путь до конца - возможно, из-за того, что я в прошлом спортсмен и не привык сдаваться. Кроме того, видя уровень и возможности Карины, понимая, что она может действительно достойно представлять нашу страну не только на международных соревнованиях, но и на Олимпийских играх, странно было бы не попробовать. У нас есть еще один небольшой шанс пробиться - и мы обязательно попробуем его использовать".
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