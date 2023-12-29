Праздники продолжаются: встретьте Новый год необычно – на космической станции

Нарядные рестораны перенесут вас в праздник словно с открытки

Праздничную атмосферу на фестивале создают не только световые шоу и скульптуры или миллионы лампочек. Особый уют излучают рестораны усадьбы, из которых не хочется уходить: гостиная Деда Мороза, ресторан главного здания усадьбы, Чайная комната и Аптека, а также корчма «Трактириус», где, конечно же, можно попробовать и цеппелины. В любом из этих мест вас ждут особенные впечатления от отдыха с историческим шармом, благодаря которому вы почувствуете себя словно на уютной старой открытке.